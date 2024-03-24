«الاتحادية للضرائب» تطوّر 3 خدمات للمتعاملين

طورت الهيئة الاتحادية للضرائب، ثلاثاً من خدماتها للمتعاملين، بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية ((خدمات 2.0))، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسة لجميع المتعاملين. وأعلنت الهيئة في بيان صحافي، أمس، أنها استكملت إجراءات التطوير من خلال ثلاثة مسارات تحولية، شملت تطوير خدمات ((استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة))، و((إصدار الشهادات الضريبية))، و((الرد على استفسارات المتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية)).

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: ((جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وذلك تنفيذاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي وقّعته الهيئة)).

وأوضح البستاني: ((كثفت الهيئة جهودها خلال الفترة الماضية لإنجاز خطتها المتكاملة وفقاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية، وقامت بإجراءات تحوُّل فعالة لتسريع إنجاز ثلاث من خدماتها ذات الأولوية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذها قدر الإمكان، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المتعاملين)).

أنظمة

وأضاف: ((فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، طورت الهيئة إجراءات خدمة إصدار الشهادات الضريبية لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل، حيث تقوم الهيئة بإصدار شهادة الموطن الضريبي لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وشهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية، كما تقوم بإصدار شهادات الأنشطة التجارية، أما فيما يتعلق بخدمة المحادثة، فقد قامت الهيئة بتطوير خدمة ((الرد على استفسارات المتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية))، لتحسين تجاربهم وتوفير معلومات عن الخدمات التي تتيحها الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية للشركاء من خلال قناة واحدة)).

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أنه من أبرز ملامح ونتائج تطوير الخدمات الثلاث تخفيض زمن تقديم خدمة ((استرداد المواطنين للضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة)) من 25 إلى 20 دقيقة، وعدد الخطوات من 6 إلى 5 خطوات، وعدد الحقول من 35 إلى 28 حقلاً، فتم تحسين خاصية البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بإضافة رابط التقديم على الخدمة في الصفحات ذات الصلة لتبسيط الوصول للخدمة، وتقليص عدد الخانات المطلوب تعبئتها عند تقديم الطلب، والحصول على المعلومات الأساسية المتوفرة في الهوية الرقمية لتسريع تقديم الطلب.

إجراءات

وأضافت أنه تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة لخدمة ((إصدار الشهادات الضريبية)) من 6 إلى 5 مستندات، وتخفيض عدد الحقول من 12 إلى 9 حقول، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة تطوير خاصية البحث في الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل الوصول إلى رابط الدخول إلى الخدمة، وأتمتة التحقق من بعض البيانات عن طريق الربط الإلكتروني، وتوفير خيار طلب نسخ متعددة من الشهادة، والربط مع الهوية الرقمية، وتوفير الختم الرقمي على الشهادة الإلكترونية للتحقق من صحتها.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه بالنسبة لخدمة ((الرد على استفسارات المتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية))، تم تخفيض زمن تقديم الخدمة من 5 دقائق إلى دقيقتين، وتخفيض زمن الحصول على الخدمة من يومين إلى 5 دقائق، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة الرد الفوري على استفسارات المتعاملين، وعدم الحاجة إلى تحويلهم إلى المواقع الإلكترونية لشركاء الهيئة، وتوفير وقت المتعامل في الحصول على خدمة الاستفسارات، وتوفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مواقع شركائها.