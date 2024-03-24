1.5 مليار جنيه إسترليني من البيتكوين في القمامة .. ما القصة؟

قبل 10 سنوات ألقى جيمس هاولز قرص حاسوب صلبا خلال عملية تنظيف بيته ، ناسياً أن القرص يحتوي

على معلومات تخص عملات بتكوين يملكها.

وكان هاولز، وهو مهندس في تقنية المعلومات، قد تخلص بطريق الخطأ من القرص الصلب في عام 2013 بعد أن تمكن من تعدين 8000 عملة بتكوين في المراحل المبكرة من تطور العملة الرقمية،

والذي ارتفعت قيمته الآن إلى أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني - حيث كان يخزنه مؤقتًا في كيس قمامة أسود

، وهو الآن يطلق معركة قانونية لاستعادتها .

وتتم حراسة مكب النفايات الذي

يخفي 1.5 مليار جنيه إسترليني من عملة البيتكوين على مدار الساعة بشبكة من كاميرات الفيديو.

ومن المرجح أن تبلغ القيمة المقدرة لمخبأ العملة الرقمية حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العام، إذا استمرت قيمة بيتكوين في مسارها الحالي.

ومع ذلك، فإن استعادة محرك الأقراص سيتطلب حفر 100 ألف طن محتمل من القمامة المدفونة تحت مركز نيوبورت لإعادة تدوير النفايات المنزلية في جنوب ويلز، وهو الأمر الذي رفض المجلس الحصول على إذن هاولز به، وفقاً

لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

وقال أحد العاملين في المركز: "هناك أمن على مدار 24 ساعة - كل من يعمل هنا يعرف ما يفترض أن يتم دفنه في مكب النفايات تحت التلال".



"لكن المشكلة الأخرى هي، أين سيبدؤون بالبحث؟" التلال الصغيرة تغطي عدة أفدنة، ولم يتمكنوا من العثور عليها أبدًا. "لقد زار المالك الموقع عدة مرات - إذا كان هنا فهو أسفل أحد هذين التلين البعيدين".



وأضاف "إنه مصر على ذلك، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف على وجه اليقين ما إذا كان موجودًا هنا أم لا، فبعض الأشياء التي تصل يتم إرسالها إلى المحارق".

وتابع " حتى لو أعطى المجلس الإذن، فسيكون الأمر مثل البحث عن إبرة في كومة قش". سيكون من المستحيل.ما لم يكن جهاز الكمبيوتر يحتوي على نوع من الأجهزة الموجهة، فلا توجد طريقة لذلك. يجب على الرجل أن ينسى الأمر ويمضي قدمًا".

ويقال إن هاولز عرض على مجلس نيوبورت ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني من المال إذا سمح له بالتنقيب في المنطقة.



وقال هاولز

"للأسف في الوقت الحاضر، لا يبدو أنهم يريدون أن يكونوا متعاونين ويعملون معًا مما سيؤدي في النهاية إلى إصدار إجراءات أمام المحكمة العليا ضدهم في المستقبل القريب".

وكشف "يعتقد بعض الخبراء أنه بحلول نهاية العام سيرتفع السعر إلى 25000 دولار للعملة الواحدة. وهذا من شأنه أن يجعل قيمة القرص الصلب الخاص بي تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني. قد يكون المجلس سعيدًا بترك ذلك في مكب النفايات، لكني لست كذلك".

وأضاف "إنهم يريدون مني أن أذهب بعيدًا وأنسى الأمر، ولكن كيف يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك؟" لماذا يجب أن أتراجع؟ كل ما أريده هو الحصول على فرصة لاستعادة ممتلكاتي".