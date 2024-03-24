«إينوك» تواصل دفع عجلة التنمية المستدامة

أكّدت مجموعة إينوك مجدداً، التزامها بالاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال دعم فعالية ((ساعة الأرض 2024: أكبر ساعة لصالح الأرض))، وذلك تماشياً مع خططها وأهدافها في مجال التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.

وانضمت ((إينوك)) إلى ملايين الأفراد في دولة الإمارات ومختلف مناطق العالم، لتشجيع العمل الجماعي من أجل مكافحة ظاهرة التغير المناخي، حيث أطفأت الأنوار غير الأساسية في مبانيها الرئيسة ومنشآتها التشغيلية، السبت الماضي. وشمل ذلك الأنوار في الساحات الأمامية لمحطات التزود بالوقود، ومنافذ التجزئة، ومحطات تبديل الزيوت وغسيل المركبات، وأنوار الإعلانات في جميع محطات الخدمة التابعة للمجموعة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ((تلتزم مجموعة إينوك بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة، لدفع التغيير الإيجابي نحو الحفاظ على بيئتنا وكوكبنا، نحن حريصون على زيادة الوعي بأهمية تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وسنواصل تشجيع كوادرنا البشرية، وكذلك المجتمع بنطاقه الواسع، على تقليص التأثير البيئي، وممارسة ثقافة الحفاظ على الطاقة)).

جهود

وحققت مجموعة إينوك خلال ساعة الأرض 2024، وفورات بلغت 4.8 ميغاواط ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل تجنّب إطلاق 1.944 كغ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك تأكيداً على حرص المجموعة وجهودها المتواصلة تجاه تطبيق أفضل الممارسات البيئية وإدارة الطاقة والموارد.

كما أسهمت مبادرات إدارة الطاقة والموارد التي أطلقتها إينوك منذ العام 2014 وحتى الآن، إلى انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 23% (من 0.67 غيغاجول/طن، إلى 0.516 غيغاجول/طن)، مع زيادة في إعادة تدوير المياه من 2%، إلى 24.86%، وذلك من خلال مبادرات مثل مشاريع استعادة الحرارة المهدرة في المصفاة، ومشاريع البروبان في منشأة MTBE، وتنفيذ الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطات الخدمة، والطاقة الشمسية على الأسطح في المواقع، وغيرها من المشاريع الرامية إلى تعزيز التوفير في استهلاك الطاقة والمياه.

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