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«رأيت 3 أضواء سوداء» ينال جائزة مهرجان سينمائي

3/24/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل الفيلم الكولومبي ((رأيت ثلاثة أضواء سوداء)) للمخرج سانتياغاو لوزانو، السبت، في مدينة تولوز الفرنسية على الجائزة الكبرى للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان ((سينيه لاتينو))، الذي يُعدّ من أبرز الأنشطة المتعلقة بالسينما الأمريكية اللاتينية في أوروبا. ويتمحور الفيلم على ما يواجهه خوسيه دي لوس سانتوس من مخاطر خلال معالجته المرضى من المجموعات السكانية المقيمة في مناطق نائية من أدغال كولومبيا، ومحاولته البقاء على قيد الحياة وسط العنف المتزايد للباحثين عن الذهب.

ونال فيلم ((طريقة غريبة)) للمخرج البرازيلي غوتو بارينتيه تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم، وهو يتناول بأسلوب هزلي ودرامي في آنٍ واحد قصة مخرج شاب يعتزم عرض فيلمه في مسقطه، لكن إجراءات الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد تُلزِمه المكوث هناك، فيضطر السينمائي العالق إلى الاستعانة بوالده رغم علاقتهما السيئة.

وكانت جائزة ((سينيه)) من نصيب فيلم ((سوهو)) Sujo للمخرجتين أستريد رونديرو وفرناندا فالاديث. ويروي هذا الفيلم المكسيكي، الذي سبق أن نال الجائزة الكبرى لأفضل فيلم أجنبي خلال مهرجان سندانس الأمريكي الأخير، قصة شاب يحاول الهروب من عنف الجريمة المنظمة في ولاية ميتشواكان.

ومُنحت جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية لفيلم ((ذكريات جسد يحترق)) للكوستاريكية أنتونيلا سوداساسي، وهو شريط شبه خيالي عن كبار السن والحياة الجنسية.

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فحازها فيلم ((رامونا)) للمخرجة فيكتوريا ليناريس من جمهورية الدومينيكان.

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