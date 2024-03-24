التصوير الرياضي شرارة الانطلاق للأدرينالين

آلاف الطلبات وصلت إلى جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في المواسم السابقة تطالب بفتح المجال لمحور مختص بالتصوير الرياضي، ومع إعلان محاور الدورة الثالثة عشرة للجائزة، جاء الخبر السار لعُشاق الحماس والإثارة والتنافسية الرياضية العالية، إذ تم إدراج التصوير الرياضي ضمن الدورة التي بدأت باستقبال مشاركات الجمهور في موقع الجائزة الرسمي وحتى 30 يونيو 2024.

نافذة التصوير الرياضي مفتوحة على مصراعيها لعشاق فنون التقاط الحركة والتنافسية، وهي بمنزلة شرارة الانطلاق للأدرينالين المرافق لكل منضوٍ تحت لواء مصوري العدسات الطويلة والمُغرمين حتى النخاع برياضةٍ أو أكثر، حتى يملكوا المعرفة والاطلاع الكافيين على ما تبحث عنه عدساتهم وتطمح مخُيلتهم إلى التقاطه ليكون الأكثر رواجاً بين الجماهير بعد ساعاتٍ قليلة من نشره. والعام الثامن على التوالي، يستمر محور ((ملف مصور))، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور ((العام)) بمنزلة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، فيُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً مرافئ جديدة، سواء باللونين الأبيض والأسود أو بطيف الألوان الكامل، كما تشهد الدورة الثالثة عشرة إطلاق محورٍ خاص بمقاطع الفيديو القصيرة لمنصات التواصل الاجتماعي، لتفتح هيبا باب المنافسة بين صُنّاع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة عبر الفيديوهات القصيرة المُعدّة لمنصات التواصل الاجتماعي، لتروي قصصاً مُلهِمَة ومُحفّزة ذات تأثير إيجابي في المجتمع.

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إلى عشاق الرياضة.. دعونا نستمتع بصورٍ نابضةٍ بالتنافسية

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي