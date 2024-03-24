وفاة عازف البيانو الشهير بولّيني
التاريخ
3/24/2024 7:21:53 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي أول من أمس عازف البيانو الإيطالي الشهير ماوريتسيو بولّيني عن 82 عاماً. واشتهر بأدائه مقطوعات شوبان وبيتهوفن، حسبما أعلنت دار ((لا سكالا)) في ميلانو. وكان الفنان ألغى عدداً من حفلاته في السنوات الأخيرة بسبب سوء وضعه الصحي.
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