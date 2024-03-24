«الشباب للفنون» يناقش مستقبل وآفاق المسرح والدراما

نظم مسرح الشباب للفنون في مقره بالخوانيج بدبي أول من أمس، مجلساً رمضانياً عن رؤية الشباب المستقبلية لفن المسرح والدراما، حضره العديد من المسرحيين الشباب والمخضرمين إضافة إلى بعض المسؤولين عن قطاع المسرح.

حضر الجلسة فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة، في هيئة الثقافة والفنون بدبي ((دبي للثقافة))، وناجي الحاي رئيس مجلس إدارة مسرح الشباب للفنون، وعدد من الفنانين الرواد والشباب.

كما أدارها الجلسة الفنان والإعلامي إبراهيم أستادي، الذي أشار إلى أن الجلسة مخصصة لسماع آراء الشباب ومشكلاتهم ومتطلباتهم ورؤيتهم لمستقبل المسرح والفن في الإمارات، وضرورة الاستفادة من آراء الفنانين المخضرمين في مجال المسرح.

قيمة

وأشادت فاطمة الجلاف، خلال الجلسة، بتنظيم هذه الفعالية النقاشية، منوهة بما طرح فيها من محاور ستعمل الهيئة على دراستها. وأكدت أن مهرجان دبي لمسرح الشباب من الفعاليات المهمة، إذ تسعى الهيئة دائماً إلى تطويره.

بدوره، أكد الفنان ناجي الحاي، أن الفنان الحقيقي لابد من أن يجازف، وأن التوجه نحو الجمهور العام هو ما يخلق حراكاً مسرحياً حقيقياً. ولفت إلى أهمية تطوير الفرق المسرحية لمواكبة متطلبات المسرح الحالية. وشدد الفنان محمد سعيد، على ضرورة تسلح الشباب بالثقافة المسرحية.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المخرج الشاب عبدالله الحريبي، تجربته التي استطاع أن يخرجها من إطار الاعتماد على الفرقة المسرحية التقليدية وإنشاء مسرحه التجاري الخاص الذي تمكن عبره من التحليق نحو آفاق أكثر رحابة.

وتابع: ثقتي بنفسي جعلتني أغامر بما أملك من مال متواضع للمجازفة وتبني مسرح خاص والحمد لله استطعت تعويض ما صرفت من مبالغ بل أتحدث عما أجنيه من أرباح، فآخر أعمالي قدمت منه حتى اليوم 52 عرضاً واستطعت أن أحقق ثلاثة أضعاف ما صرفت.

وتحدث الفنان حسن يوسف عن ضرورة تذليل الصعاب أمام الشباب وأهمها توفير مزيد من القاعات لتقديم العروض المسرحية. وأشارت الفنانة ملك أبو السعد، إلى ضرورة أن يحدد الشباب منذ البداية جمهورهم المستهدف ويخططوا للوصول إليه.

تجربةوبين الفنان أحمد الشامسي، ضرورة أن يحدد المسرحيون أهدافهم وينطلقوا نحوها للأمام. وتحدث الفنان محمد قايد، عن تجربته مع مسرح القطاع الخاص لمدة وصلت لثماني سنوات تقريباً..ومن ثم تعاونه مع مسرح الشباب للفنون.

وأكد الفنان د. خالد البناي، أن جمهور الإمارات محب للمسرح منذ البدايات..وتوطدت هذه العلاقة بعد قيام الاتحاد وكان للمسرح حضور مهم عند الناس، ولكن بعد ظهور المهرجانات وتوجه المسرح نحو الأعمال النخبوية غابت تلك العلاقة، الأمر الذي يتطلب عودة المسرح إلى تقديم واقعه الاجتماعي. ورأى الفنان حافظ أمان، أن المسرح أكبر بكثير من عروض مسرحية ترفيهية، فهو منتج محرك للعديد من العناصر الاقتصادية.. وعلينا أن نهيئ المسرح لأبنائنا للعمل فيه وليس لممارسة هوايتهم.

وثمن الدكتور عبدالله بن شما، الدور الذي يقوم به مسرح الشباب للفنون عبر برامجه المتعددة التي أصبحت تثري الساحة الثقافية.