«براعم الفن» تتألق في مخيم الربيع بمركز الجليلة لثقافة الطفل

برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية وورش العمل التفاعلية، أعدته هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، لمرتادي مخيم الربيع لمركز الجليلة لثقافة الطفل، الذي سيقام على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 25 حتى 29 مارس الجاري، بينما يقام الثاني من 1 حتى 5 أبريل المقبل، وينسجم المخيم الذي يرفع شعار ((براعم الفن))، مع جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة مُلهمة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب ودعمهم، وحثهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.

مهارات

ولفت عادل عمر مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى اهتمام ((دبي للثقافة)) بتسخير كافة الإمكانات لتطوير مهارات الأطفال الفنية. وقال: ((تسعى الهيئة عبر مخيم الربيع، إلى منح الصغار مساحة تعليمية وإبداعية واسعة، تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم، وتحفزهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم، من خلال مجموعة فعاليات مبتكرة، صممت بطريقة احترافية لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعرفية والثقافية والفنية)).

تطلعات

وأشار عادل عمر، إلى أن المخيم يعكس تطلعات ((دبي للثقافة)) الرامية إلى الاستثمار في الطاقات والأجيال القادمة وتأهيلها للمستقبل، ما يسهم في رفد القطاع الفني والثقافي المحلي بمواهب جديدة، قادرة على النهوض بمختلف مكوناته.

جلسات

وسيحظى الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و13 سنة، بمجموعة تجارب مُلهمة، على أحدث طرق صناعة الخزف وتقنيات تزجيجه وزخرفته، وإعداد الطين وتشكيله يدوياً، وباستخدام العجلة، وتتضمن أجندة المخيم جلسات متنوعة لتطوير مهارات الصغار بالفنون والرسم والتصميم والمسرح، كما يتعاون المركز مع مدرسة نيكون للشباب والأطفال، لتقديم ورش في التصوير الفوتوغرافي باستخدام أحدث الكاميرات الرقمية، وسيتضمن برنامج المخيم دروساً في اليوغا، تهدف إلى تدريب الأطفال على تقنيات التنفس الصحيحة، ما يؤثر إيجاباً في أجسادهم وعقولهم.

((دبي ميراكل جاردن))

وخلال فترة المخيم، سيمضي الصغار في رحلة خاصة إلى ((دبي ميراكل جاردن))، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، بهدف التعرف إليها، وما تمتاز به من تصاميم ومشاهد خلابة، وسيتم خلال اليوم الأخير من المخيم، تنظيم معرض فني شامل في القاعة الرئيسة بمركز الجليلة لثقافة الطفل، يتضمن كافة الأعمال الفنية، والتصاميم والمشغولات اليدوية التي أنجزها الصغار طوال فترة مشاركتهم بالفعاليات.

يذكر أن كافة الفعاليات وورش العمل التي يتضمنها برنامج مخيم الربيع، تقام تحت إشراف مجموعة من الخبراء والفنانين، ضمن بيئة آمنة، تشجع الأطفال على إطلاق العنان لمخيلاتهم، وتنمية مهاراتهم الذاتية.