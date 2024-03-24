مكتبة محمد بن راشد تعرض برامجها التقنية المتطورة ضمن المهرجان الدولي للمكتبات في تركيا

تشارك مكتبة محمد بن راشد، في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لتبادل الخبرات عالمياً، للمرة الأولى، بفعاليات المهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا، الذي ينظم تحت شعار ((مفتاح المستقبل الرقمي: المكتبات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي))، من 23 إلى 27 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين والمختصين في مجال المكتبات العامة من حول العالم.

وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع رؤية مكتبة محمد بن راشد لتعزيز التعاون الأكاديمي والعملي مع المكتبات ومراكز المعلومات ودور المحفوظات على المستوى العالمي، وإيجاد فرصة حقيقية لتبادل المعلومات التقنية وربطها بمجال علم المكتبات بشكل وثيق، إضافة إلى التواصل المباشر مع المؤسسات ذات الصلة بالمكتبات العامة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومتها التكنولوجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهورها.

تبادل الخبرات

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: ((إن مشاركتنا في المهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا تشكل تجسيداً لرؤيتنا نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على الصعيد العالمي، وانطلاقا من إيماننا بأن المعرفة تتخطى الحدود نحو وضع رؤى وبناء شراكات استراتيجية تدعم طموحاتنا لقيادة النهضة الثقافية خلال الخمسين عاماً المقبلة)).

وأضاف: ((من خلال هذه الفعاليات الدولية، نفتح آفاقاً جديدة للتعلم والإبداع، ونضع بصمتنا في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا الرقمية في عالم المكتبات)). وتابع: ((إن هذه المشاركة تعكس التزامنا بتحقيق التميز والريادة في تقديم خدمات مكتبية تتسم بالابتكار والفعالية، وتعمل على تمكين مجتمعاتنا من خلال الوصول السهل والمبتكر إلى المعرفة)).

أفكار جديدة

من جانبه، قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد: ((نتطلع من خلال مشاركتنا في هذا المهرجان لاستكشاف الأفكار الجديدة، والتقنيات الناشئة، والاستراتيجيات المبتكرة في قطاع المكتبات العامة، التي يمكن أن تعزز من دور مكتبتنا كمنارة للتميز والإبداع)). وأضاف: ((نؤمن بأن المكتبات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي هي مفتاح لآفاق جديدة للمعرفة والابتكار، ونحن هنا لنشارك خبراتنا ونتعلم من الآخرين كيف يمكننا معاً تشكيل مستقبل التكنولوجيا الرقمية في عالم المكتبات)).

وتستعرض مكتبة محمد بن راشد أحدث تقنياتها وابتكاراتها، حيث تسلط الضوء من خلال مقطع فيديو على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المدمجة في منظومتها التكنولوجية المتطورة، وأبرز الخدمات الذكية المتاحة في أروقتها التي تعمل على تعزيز تجربة القرّاء وتيسير الوصول إلى المحتوى الثقافي بشكل غير مسبوق.

كما سيقدم ممثلو المكتبة في المهرجان الدولي، ميثاء يوسف درويش، ضابط أول مكتبات، وأسماء يوسف الأحمد، ضابط مكتبات، للزوّار والمشاركين تعريفاً حول مكتبة محمد بن راشد وبرنامج فعالياتها على مدار العام، وأبرز معارض الكتب وورش العمل الإبداعية، والندوات الفكرية والبرامج التثقيفية للأطفال، وتسليط الضوء على دور هذه الفعاليات في نشر المعرفة وتعزيز حب القراءة، وإشراك المجتمع في الأنشطة الثقافية المختلفة بما يدعم الحراك والمشهد المعرفي.

وبهذه المشاركة، تؤكد مكتبة محمد بن راشد دورها بوصفها واجهة ثقافية بارزة للدولة على الساحة العالمية، معززة سمعتها مركزاً متميزاً للمعرفة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.