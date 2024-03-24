الدراما العربية.. تجارب مشاهدة ممتعة عبر تلفزيون دبي

تشكيلة من الإنتاجات الدرامية العربية تقدمها شاشة ((تلفزيون دبي)) التابعة لـ((دبي للإعلام)) على مدار أيام الشهر الكريم، نجحت من خلالها في جذب المشاهدين وتلبية أذواقهم وتطلعاتهم المختلفة، في وقت تراهن فيه ((دبي للإعلام)) هذا العام على مقياس الجودة وتجارب المحتوى الهادف في جذب عشاقها، جامعة في أعمالها الدرامية بين أفضل الخيارات الفنية وجودة الصورة والقصص المحبوكة التي يلعب بطولتها نخبة من نجوم الدراما العربية.

حكاية شيقة

على مدار أيام الشهر الكريم، يعرض ((تلفزيون دبي)) مسلسل ((نقطة انتهى)) للمخرج محمد عبدالعزيز وتأليف فادي حسين، وتمكن من حجز مساحة له في الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون دبي، متيحاً للجمهور متابعة حكاية شيقة تنتمي إلى الدراما الاجتماعية التي لا تخلو من التشويق والغموض والمغامرة، وتسرد قصة الصيدلي فارس (عابد فهد) المتزوج من كرمى (ندى أبو فرحات)، التي تشاركه في عمله، ويجد نفسه فجأة متورطاً بقتل شقيق زوجته الذي دخل الصيدلية ليلاً بدافع السرقة.

ومنذ انطلاق عروضه نجح المسلسل في استقطاب جمهور تلفزيون دبي، ليتصدر بأحداثه وحكاياته قائمة اهتماماتهم الدرامية، وذلك بفضل ما يحمله العمل من أسئلة وقضايا إنسانية تدور حول النفاق الاجتماعي والسياسي، والحب والخداع وغيرها، كما يطرح عدة أسئلة حول إذا كان كل ما نشاهده في الحياة حقيقة أم زيفاً.

متابعة جماهيرية واسعة

((نقطة انتهى)) لم يكن العمل الوحيد الذي نال متابعة جماهيرية واسعة عبر شاشة ((تلفزيون دبي))، فقد نافسه في ذلك مسلسل ((عتبات البهجة)) الذي يعيد الفنان القدير يحيى الفخراني إلى الواجهة مجدداً بعد مرور عامين على تقديمه مسلسل ((نجيب زاهي زركش)) (2021).

في هذا المسلسل يتقمص الفخراني دور ((بهجت الأنصاري)) وهو رجل سبعيني يتقاعد من وظيفته الحكومية، وتضطره الأيام للعيش تحت سقف بيت ابنه، ومع توالي الأيام يسافر الابن مع زوجته إلى أوروبا بهدف العمل فيها، ولكنهما تعرضا لحادث مأساوي أودى بحياتهما، ليصبح بهجت هو المسؤول عن أحفاده وتربيتهم، لنشهد خلال العمل العديد من المفارقات التي صاغها السيناريست مدحت العدل ضمن رؤية كوميدية خفيفة، مضيئاً من خلالها على بعض القضايا المجتمعية والإنسانية المهمة. العمل مستلهم من رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويشارك في بطولته الفنانة جومانا مراد، وأنوشكا، وخالد شباط.

في المقابل، سيكون جمهور تلفزيون دبي بدءاً من يوم غد الثلاثاء الموافق (26 مارس 2024)، على موعد مع مسلسل ((فراولة)) الذي يتوقع أن ينال متابعة واسعة بفضل نوعية وتفرد حكايته الكوميدية، التي تظهر فيها نيللي كريم بدور ((فراولة)) ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، تمتاز بطموحاتها العالية وأحلامها بأن تصبح سيدة أعمال معروفة، ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف التي تتمكن من تجاوزها في سبيل تحقيق أحلامها، ويذكر أن ((فراولة)) من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، ويعيد نيللي كريم إلى دائرة الكوميديا مجدداً وذلك بعد نجاح تجربتها مسلسل ((بـ100 وش)) الذي عرض خلال رمضان 2020، ويشارك في بطولة العمل كل من شيماء سيف وأحمد فهيم وصدقي صخر وعلا رشدي وتوني ماهر.