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بوغاتشار دراج «فريق الإمارات» يتألق على جبال كاتالونيا

3/24/2024 7:21:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوغاتشار من السيطرة على أصعب مراحل السباق في طواف كاتالونيا بطول 154.7 كم، وذلك بفضل انطلاقته الفردية التي أكسبته فوزه الرابع في الموسم وعززت تصدره التصنيف العام في السباق.

وبعد سيطرة فريق الإمارات على السباق في النصف الأول من المرحلة، هاجم الدراج السلوفيني بانطلاقه قبل الوصول إلى خط النهاية بنحو 29 كيلومتراً، وتبقى 2.6 كيلومتر إلى قمة جبل كولادا دو سان إسديري، محققاً تقدماً وصل إلى 55 ثانية عن أقرب منافسيه وهما ميكل لاندا من فريق ((سودال كويكستب))، وإيجان بيرنال من فريق ((إنيوس جرينادييرز)). وكان بوغاتشار قد تمكن من الحفاظ على تقدمه وعبور خط النهاية بفارق 57 ثانية عن كل من بيرنال ولاندا.

وتبقت مرحلة واحدة فقط في سباق طواف كاتالونيا 2024، انطلاقاً من برشلونة وعودة إليها، في طريق يبلغ طوله 145.3 كيلومتراً مع 6 لفات على جبل ألت دي مونتجويك، وحتى ذلك الحين يظل كابتن فريق الإمارات متصدراً الترتيب العام بفارق 3 دقائق و31 ثانية على لاندا.

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