الخميري يتوج بلقب «كرنفال العين لعيد الأم» للشطرنج

توج الدولي الإماراتي عبدالله يونس الخميري بكأس بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف والتي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وبمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من ثماني دول.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين هشام الطاهر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة من لاعبي ولاعبات من 8 دول تبرز النجاح الكبير للمبادرات العيناوية ومسابقات أجندة شهر مارس التي أسهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي.

وثمن هشام الطاهر، دعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في أبوظبي وصولاً إلى ترسيخ مكانة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية كونه مؤسسة مجتمعية رياضية عالمية.

وفي نتائج البطولة، تساوى 3 لاعبين من الإمارات في نقاط المركز الأول برصيد 6 نقاط من 7 جولات ولكن أنظمة كسر التعادل منحت الشاب الواعد عبدالله يونس الخميري كأس البطولة والميدالية الذهبية، بينما حصل هزاع صلاح على الميدالية الفضية، ونال عبدالعزيز الشامسي الميدالية البرونزية.

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