بوب بافرت: «نيوجيت» حصان قوي وعلينا الحذر من «لوريل ريفر»

يتطلع المدرب الأمريكي المخضرم بوب بافرت، إلى تحقيق المجد مجدداً في النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي، عبر الحصان المتألق ((نيوجيت))، الذي يعد أبرز المرشحين لنيل اللقب العالمي، ومنح المدرب المخضرم انتصاره الخامس في تاريخ مشاركاته في السباق.

وأكد بوب بافرت جاهزية ((نيوجيت)) لخوض غمار الشوط العالمي، قائلاً: ((أعلم أن البطل عاد بسرعة إلى السباقات عقب آخر انتصار له بداية الشهر الحالي في أمريكا، ولكنه حصان قوي، وقادر على التحمل، ويشارك في دبي وهو في أفضل حالته)).

فارس مميز

وعن امتطاء الفارس المخضرم العائد عن الاعتزال فرانكي ديتوري للبطل، قال بافرت: ((الشيء الذي يميز فرانكي ديتوري أنه يعد أحد الفرسان العظماء في عالم سباقات الخيل، ولا يحتاج أن يأخذ التعليمات من أي مدرب، لذلك لا أشعر بالقلق بشأن ما سيفعله مع الحصان)).

كما تحدث المدرب المخضرم عن المنافسة الشرسة التي سيشدها الشوط الرئيس، مع وجود بطل النسخة الماضية، النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) و((لوريل ريفر)) لـ ((مزرعة جودمونت))، نجم شوط ((برج نهار)) في أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي)) بداية الشهر الحالي، والذي أشرف المدرب الأمريكي سابقاً على تدريباته، قبل أن يتولى المهمة المدرب بوبات سيمار، قائلاً: ((أنا أخوض التحدي مع أحد أبرز خيولي السابقة، إنه فعلاً حصان موهوب من العيار الثقيل، على جميع المشاركين الحذر والتحرك بسرعة إذا أرادوا اللاحق به مبكراً في السباق)).

ذكريات جميلة

وعن انتصاراته في كأس دبي العالمي، قال بوب بافرت إنه لكل فوز كان له نكهة خاصة، فعلى سبيل المثال ((كنتري جرامر)) قدم سباقاً خيالياً مع الفارس فرانكي ديتوري، أما ((أروجيت)) كان من أعظم الخيول التي قمت بتدريبها على الإطلاق.

وأضاف: ((انتصاري الأول كان مع ((سيلفر شارم))، وكنت أقول في دواخلي هو في حالة جيدة، وسيفعلها، وبالنسبة لـ ((كابتن ستيف)) قد متشكك في أمره، ولكنه قدم أداء ساحراً، كأس دبي العالمي هو تحدٍ، وأنا أعشق التحديات، وإذا كان لديك حصان مميز، فيمكنك تحقيق الفوز)).

العودة مجدداً

كما تحدث بوب بافرت عن مشاركة ((هوبكنز)) في شوط ((دبي غولدن شاهين)) قائلاً: ((لقد حل في المركز الرابع العام الماضي، أنه في حالة أفضل هذا العام ، هو حصان قوي، كان لدي حصان آخر لهذا الشوط ولكن في نهاية المطاف فضلت عودته إلى دبي مجدداً، لأنني ببساطة متأكد من قدرته على المنافسة وتحقيق اللقب)).

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