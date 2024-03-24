«أوشبا تيسورو» X «ديرما سوتوجاكي».. مواجهة جديدة مسرحها الشوط العالمي

تسعى الخيول اليابانية لمواصلة مجدها في دبي من بوابة أمسية كأس دبي العالمي التي ستقام يوم السبت المقبل في مضمار ((ميدان))، إذ سيمثلها في أشواط الأمسية 23 حصاناً من العيار الثقيل، هدفها حصد حصة الأسد في الحدث الدولي الكبير، ومنح ((بلاد الشمس المشرقة)) لقبها الثالث في تاريخ الشوط العالمي.

وسيشهد شوط ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) في المضمار الرملي، وبرعاية ((طيران الإمارات))، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، مشاركة 4 خيول يابانية، يتقدمها النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة)) والذي سيدافع عن اللقب مجدداً، وفي حال نجاحه سيصبح ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز ((ثندر سنو)) لجودلفين في سنتي 2018 و2019، ولكن المهمة لن تكون سهلة مع تواجد المنافس الياباني الآخر ((ديرما سوتوجاكي)) الذي توج العام الماضي بلقب ((ديربي الإمارات)).

وستكون هذه المواجهة الثالثة بين النجمين في أقل من عام، إذ حقق ((ديرما سوتوجاكي)) مركز الوصافة في سباق ((بريدرز كب كلاسيك)) الذي أقيم في أمريكا العام الماضي، وحل ((أوشبا تيسورو)) خامساً في الشوط ذاته، أما في المواجهة الثانية فحقق بطل كأس دبي العالمي مركز الوصافة في كأس السعودية الشهر الماضي، واكتفى بطل ((ديربي الإمارات)) بالمركز الخامس.

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