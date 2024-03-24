7 ميداليات لشرطة دبي في سباق الدراجات بدورة ند الشبا

تألقت شرطة دبي بشكل لافت في سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم مساء أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من ((دورة ند الشبا الرياضية))، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام حالياً بالمجمع الرياضي في ند الشبا، وتستمر إلى 31 مارس الجاري، تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

ميداليات

وحصدت شرطة دبي 7 ميداليات ملونة في 3 سباقات مختلفة، حيث استحوذت على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الهواة الإماراتيين، عن طريق فاروق الجسمي صاحب المركز الأول بزمن قدره 1:34:45.91 ساعة، وجاء زميله سعيد صفر في المركز الثاني بزمن 1:34:47.05 ساعة، ثم خالد إبراهيم علي في المركز الثالث بزمن 1:34:47.37 ساعة، كما فازت البطلة فرح المري من شرطة دبي، بلقب سباق الهواة للسيدات الإماراتيات، بزمن 1:51:47.34 ساعة، فيما جاءت عائشة فولاذ من فريق ((ماي ووش)) في المركز الثاني بزمن 2:01:28.24 ساعة، وحلت غاية المحرزي من فريق ((أيرويكس)) في المركز الثالث بزمن 2:01:29.65 ساعة.

سيطرة

كما سيطرت شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الفئة المفتوحة للسيدات، عن طريق الأسترالية ماديسون بلاك، التي فازت بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن 1:45:46.00 ساعة، تلتها زميلتها المصرية ابتسام زايد في المركز الثاني بزمن 1:45:46.02 ساعة، ثم الكازاخستانية أموتزانوفا موخابات في المركز الثالث بزمن 1:45:46.25 ساعة.

وأسفرت باقي النتائج في الفئة المجتمعة للإماراتيين، عن فوز قايد عبد الله سعيد بالمركز الأول بزمن 1:35:52.18 ساعة، وفاطمة خلفان الظاهري بالمركز الأول لفئة السيدات بزمن 2:01:34.78 ساعة، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين سيدات، فازت الأمريكية نيتيس لينتون بالمركز الأول، بزمن 2:15:38.74 ساعة.

الكرة الطائرة

من جهة أخرى، أقيمت أول من أمس الجولة الأولى للمجموعة الثانية لمنافسات الكرة الطائرة، التي حقق فيها ((الجوارح)) فوزاً مستحقاً على ((إتش إم إس))، بنتيجة 3 - 1، وتوج اللاعب الفرنسي فاور ثيو من فريق الجوارح بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ((زعبيل 2)) على ((الملك))، في لقاء ماراثوني، استمر نقطة بنقطة بين الفريقين على مدار أربعة أشواط، لتنتهي بنتيجة 3 – 1، كما فاز لاعبه البيلاروسي فالدا دافسكيبا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

((سلة الكراسي))

اشتعلت المنافسة على بطاقات التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وتنتظر للجولة الأخير لحسم المتأهلين للمربع الذهبي، بسبب تقارب النقاط بين الفرق في كل مجموعة.

وشهد اليوم الثالث فوز هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا))، على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 32 - 26، ضمن المجموعة الأولى، كما فاز فريق القيادة العامة لشرطة دبي على فريق بلدية دبي بنتيجة 30 - 25، ضمن نفس المجموعة، وتصدر بذلك فريق الهيئة الاتحادية قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بالعلامة الكاملة في 3 مباريات، يليه شرطة دبي برصيد 5 نقاط، من فوزين وخسارة، و((ديوا)) الثالث بنفس الرصيد، وبلدية دبي الرابع برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والخسارة في 3 مباريات، وأنهى مبارياته بالدور الأول، والخامس هيئة الطرق، الذي خسر 3 مباريات وخرج رسمياً من البطولة قبل الجولة الأخيرة.

شد الحبل

تتواصل منافسات بطولة شد الحبل، حيث تقام اليوم عدة مواجهات ضمن الفئات الثلاث للبطولة، ففي فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق القوات البرية، ويلتقي فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي مع فريق الحرس الوطني، ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما يلتقي فريق مجمع ند الشبا الرياضي مع فريق جمارك دبي، ويلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق الدفاع المدني، ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع فريق شرطة دبي، ويلتقي فريق الحرس الأميري بالشارقة مع فريق وزارة الدفاع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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