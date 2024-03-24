محمد الشحي لـ«البيان»: دبي ملتقى أبطال العالم

أكد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تجمع الأبطال سنوياً في كأس دبي العالمي وأشواطها المصاحبة، بفضل الرؤية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حولت دبي إلى عاصمة عالمية لسباقات الخيل، وجعلت منها مثالاً يحتذى في المنطقة بهذا المجال.

أفضل سباق

وأضاف في تصريحات لـ((البيان)) بمناسبة انطلاقة النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي السبت المقبل، أن فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما أعلن عن تأسيس السباق العام 1995، قال إنه سيكون أفضل سباق في العالم، وعندما ننظر إلى التاريخ قبل أكثر من 28 عاماً، فإننا نرى أن هذه الرؤية تحققت، إذ باتت الأمسية تستقطب سنوياً أفضل الخيول وأقواها عالمياً من كل القارات، إضافة إلى المقومات التي نمتلكها والبنية التحتية، وكذلك فرق العمل الاحترافية، سواء في هيئة الإمارات لسباق الخيل أو نادي دبي لسباق الخيل، التي نجحت في استقطاب هذه الخيول، وكذلك ثقة الملاك والمدربين في جودة وقوة سباقاتنا، وخاصة الأمسية العالمية.

خيول عالمية

وقال إن من يطالع القائمة النهائية للمشاركين في الأمسية العالمية، سوف يشاهد وجود أقوى الأبطال من كل دول العالم، وليس فقط في الشوط الرئيس ((كأس دبي العالمي))، بل تمتد الأسماء المتميزة لتشمل باقي الأشواط المصاحبة، أبرزها شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك))، الذي سيشهد مشاركة أفضل الخيول العشبية في العالم في شوط واحد.

وأضاف أنه عندما تشاهد هذه المشاركات الضخمة من 14 دولة، من بينها 33 بطلاً من الفئة الأولى، و5 خيول عادت مرة أخرى إلى دبي للدفاع عن الألقاب التي حققتها في النسخة الماضية، هذا يعطيك مؤشراً قوياً بأن دبي هي ملتقى أبطال العالم.

ورشح المهندس محمد سعيد الشحي النجم الياباني ((أوشبا تيسورو))، الذي توج باللقب العام الماضي، لخطف الأنظار والاحتفاظ باللقب الغالي في حال جهوزيته التامة.

أفضل الحالات

كما تحدث المهندس محمد سعيد الشحي عن حظوظ خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الأمسية، مؤكداً أن ((مهيب)) الذي سيشارك في شوط ((دبي غولدن شاهين)) في أفضل حالاته، إذ وجه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بأن لا نكثر مشاركات البطل خلال هذا الموسم، لكي يتسنى لنا الوقت لإعداده للمشاركة في الشوط.

وأضاف أن ((بالحيل)) الذي سيشارك في شوط ((القوز للسرعة)) قدم أداءً جيداً في الموسم، لذا نتوقع أن يحقق نتيجة إيجابية خلال السباق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المدرب مايكل كوستا لا يجازف إلا إذا رأى هناك فرصة قوية لتقديم الأداء الأفضل.

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