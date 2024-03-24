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علاء زهير يعود للوحدة أمام شباب الأهلي في الجولة الـ17 لدوري المحترفين

3/24/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترب علاء الدين زهير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من العودة لتشكيلة ((العنابي)) الأساسية في المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل باستاد آل نهيان، في إطار الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.

ودخل علاء الدين زهير، قلب الدفاع، مراحل التأهيل النهائية عقب تماثله للشفاء إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الوحدة والوصل في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مطلع الشهر الجاري، وغاب زهير عن مباراة الوحدة وحتا في الجولة الماضية من الدوري.

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