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الضرائب اليابانية تطارد إنييستا محترف «الصقور»

3/24/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دفع أندريس إنييستا النجم السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، المحترف حالياً في نادي الإمارات ((الصقور))، ما يتوجب عليه من ضرائب إضافية في اليابان مرتبطة بفترة دفاعه عن ألوان فيسيل كوبي، وفق ما أفاد في بيان، قائلاً إنه أعلن أيضاً عن أرباحه خلال تلك الفترة للسلطات الإسبانية.

واعتبرت السلطات اليابانية أن إنييستا، الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي لخمسة أعوام حتى 2023، لم يعلن عن دخل بقيمة قرابة 5.7 ملايين دولارعن عام 2018، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ((إن إتش كيه)) ووسائل إعلام أخرى.

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