Monday, 25 March 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«المحترفين» بطل بطولة شركاء الرابطة

3/24/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توّج فريق رابطة المحترفين بلقب النسخة الثانية لـ((بطولة شركاء رابطة المحترفين))، بفوزه على فريق طيران الإمارات في النهائي 1 - 0، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وشارك في مراسم التتويج طارق الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار حرص الرابطة على التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، ومد جسور التواصل ما بين الرابطة ومنتسبي المؤسسات الداعمة عبر الفعاليات المجتمعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108016040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث