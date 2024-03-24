«المحترفين» بطل بطولة شركاء الرابطة

توّج فريق رابطة المحترفين بلقب النسخة الثانية لـ((بطولة شركاء رابطة المحترفين))، بفوزه على فريق طيران الإمارات في النهائي 1 - 0، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وشارك في مراسم التتويج طارق الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار حرص الرابطة على التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، ومد جسور التواصل ما بين الرابطة ومنتسبي المؤسسات الداعمة عبر الفعاليات المجتمعية.

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