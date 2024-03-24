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برج خليفة يستضيف قرعة كأس دبي العالمي للعام الثاني بعد غد

3/24/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن جدول فعاليات أسبوع كأس دبي العالمي الذي يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث العالمي الكبير الذي سيقام يوم السبت المقبل، إذ سيحتضن فندق أرماني في برج خليفة بعد غد، للعام الثاني على التوالي، قرعة النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي.

وستتجه الأنظار يوم الـ30 من الشهر الجاري إلى مضمار ((ميدان)) الذي يستضيف النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي ستتنافس على الألقاب التسعة للأمسية، ويبلغ مجمل جوائزها 30.5 مليون دولار.

وستشهد هذه النسخة مشاركة 124 حصاناً من 14 دولة، من بينها 33 بطلاً في سباقات الفئة الأولى، بينما ستعود 5 أبطال للدفاع عن الألقاب التي حققتها في النسخة الماضية.

وسيكون الصراع قوياً على لقب ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، خاصة بين النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة))، والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز ((ثندر سنو)) لجودلفين عامي 2018 و2019، و((سنيور بوسكادور)) لشرف الحريري وجو بيكوك، والذي يسعى ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي.

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