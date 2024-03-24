«الأبيض» يختتم تحضيراته اليوم للقاء اليمن بتصفيات الموديال

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم، في مدينة الخبر السعودية، استعداداً للقاء مضيفه اليمني غداً ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ويؤدي ((الأبيض)) تدريباته على ملعب المباراة، ويركز البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، على تنفيذ اللاعبين لخطة المباراة، التي تدربوا عليها خلال معسكر أبوظبي، بطموح تكرار الفوز على اليمن، وحسم إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى تصفيات الدور الثالث، قبل جولتين على نهاية تصفيات الدور الثاني الآسيوي.

وتبدو حظوظ منتخبنا أقوى لنيل إحدى بطاقتي التأهل، وفقاً لرؤية الاتحاد الآسيوي للكرة، الذي وضع ((الأبيض)) ضمن 6 منتخبات تمتلك سجلاً مثالياً في التصفيات الحالية، وتضم قطر بالمجموعة الأولى، واليابان بالمجموعة الثانية، والعراق بالمجموعة السادسة، والسعودية بالمجموعة السابعة، وأستراليا بالمجموعة التاسعة، وأكد أن تلك المنتخبات يمكنها أن تحجز مكانها في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، حال تحقيقها الفوز في الجولة الرابعة من الدور الثاني، في الوقت الذي يحتاج فيه عدد من المنتخبات لانتظار نتائج المباريات الأخرى في مجموعاتها لشق طريقها نحو الدور التالي.

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