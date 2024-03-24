أحمد بن سعيد يتوج أبطال «دولية دبي للجواد العربي»

توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أبطال النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، والتي اختتمت فعالياتها أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 205 خيول من 15 دولة تنافست على إجمالي جوائز مالية بقيمة 4 ملايين دولار.

وشهد فعاليات ختام البطولة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبدالرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة.

وتنافسن 42 خيلاً على 6 ألقاب في مسك ختام الحدث إلى جانب فضية وبرونزية المركزين الثاني والثالث، وهي: بطولة المهرات بعمر السنة، بطولة المهرات، بطولة الأفراس، بطولة المهور بعمر سنة واحدة، بطولة المهور، بطولة الفحول.

وتألق مربط دبي للخيول العربية وفاز بذهبيتين وحصد لقبي بطولة الفحول وبطولة المهرات بعمر سنة واحدة، بالإضافة إلى فضية وبرونزية بطولة المهرات.

وتوج مربط دبي للخيول العربية بذهبية بطولة الفحول بواسطة ((اف اي الرشيم)) محققاً المركز الأول، وحصد ((فضية)) البطولة ((إ.س. برنس)) للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وأحرز ((سنداون كي ايه)) لسلطان محمد بن جليميد الخرفاني الدوسري من السعودية ((برونزية)) المركز الثالث.

وافتتح مربط دبي للخيول العربية، انتصاراته بإحراز اللقب في بطولة المهرات بعمر سنة، عبر المهرة ((دي روي))، وجاءت في المركز الثاني المهرة ((الأريام حربة)) للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وحققت ((شامخة الهواجر)) لعبدالله ثامر الحميدي من قطر المركز الثالث.

وحصدت ((إي إس شارجة)) للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لقب بطولة المهرات، ونالت المهرة ((دي آسرة)) لمربط دبي للخيول العربية المركز الثاني، وأحرز مربط دبي للخيول العربية ((برونزية)) المركز الثالث عبر المهرة ((دي ريسيل)).

وحققت ((دي عزيزة)) لنايلا حايك من سويسرا لقب بطولة الأفراس، وجاء مربط عجمان في المركز الثاني عبر ((بسندرستيموشايلو))، وحققت المركز الثالث ((إيرفانا الشراع)) للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.

وأحرز لقب بطولة المهور بعمر سنة، المهر ((أتش أي اكسيلانت)) لنايلا حايك من سويسرا، وجاء ((ع ج ربدان)) لمربط عجمان في المركز الثاني، وظفر بالمركز الثالث ((إم زد أديب)) ملك خليفة عبدالله النعيمي. وأضاف المهر ((أر دي راجان)) اللقب الثالث لنايلا حايك من سويسرا بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة المهور، وجاء المهر ((حامد صارم)) لسلطان حامد الحارثي من السعودية المركز الثاني، وحصد برونزية المركز الثالث ((أي جي ساير)) لمربط عجمان.

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