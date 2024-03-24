زيارة غوتيريش الثانية: مصر لا تغلق المعبر

لم تمضِ سوى أيام قليلة منذ نشرنا مقالنا الأخير في هذه المساحة بعنوان: ((أكذوبة إغلاق مصر معبر رفح))، حتى أكدت الوقائع المعلنة ومن دون لبس صحة كل ما ورد فيه، فقد ذكرنا، ضمن أدلة وبراهين ووقائع تؤكد هذا، زيارة العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ويوم الجمعة الماضي، أتت الزيارة الثانية للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمعبر رفح من الجانب المصري، بعد زيارته الأولى له والمشار إليها، في 20 أكتوبر العام الماضي في الأسبوع الثالث للعدوان الوحشي على غزة، وكما جرى في الزيارة الأولى، ألقى الأمين العام من أمام معبر رفح المصري، كلمة للعالم، كانت هذه المرة مختلفة نوعياً عن سابقتها.

وقبل التطرق لأبرز رسائل الأمين العام في كلمته والمؤتمر الصحفي المصغر الذي عقده قبل سفره من مصر بمطار العريش، من المهم الإشارة إلى أنه، وكما جرى الأمر بالضبط في الزيارة الأولى، لم يقم ممثل المنظمة الأممية التي تضم كل دول العالم وتمثل إطاره السياسي والقانوني، بالمرور من معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة على الجانب الفلسطيني.

والواضح والمؤكد أن وقوع قطاع غزة تحت سلطة الاحتلال الواقعي الإسرائيلي وتحكم جيش الاحتلال بكل أسلحته وإمكاناته العسكرية في كامل أراضيه، كان السبب المباشر لعدم استطاعة أرفع ممثل أممي العبور إلى غزة، لتفقد أحوال أهلها المأساوية، قتلاً وجرحاً وجوعاً، وما لحق بها من دمار شامل لكل مقومات الحياة الإنسانية، فحكومة إسرائيل، هي التي منعته واقعياً دخول الجانب الفلسطيني من رفح، والذي يسيطر عليه جيشها كاملاً، وهو ما يؤكد أن دخول الأفراد، وحتى لو كان الأمين العام للأمم للمتحدة، والمساعدات المحمولة على الشاحنات، غير ممكن من الجانب المصري من رفح إلى جانبها الفلسطيني، إلا بموافقة جيش الاحتلال، وهو ما لم يستطع الأمين العام نفسه الحصول عليها في مرتي زيارته لرفح المصرية، أما عن رسائل الأمين العام في أثناء زيارته الثانية لمصر، فهي كانت أكثر وضوحاً وحسماً هذه المرة، فقد أشار إلى المفارقة التي عاينها بنفسه، والتي تؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على إغلاق المعبر من جانبه الفلسطيني أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة، بقوله: ((هناك طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر في رفح وفي الجهة المقابلة هناك أشخاص يعانون المجاعة))، وذلك بعدما رأى بعينيه الآلاف من الشاحنات المصطفّة في رفح المصرية، تنتظر العبور إلى غزة من دون فائدة.

وأعرب الأمين العام من أمام معبر رفح بمصر عن أسفه لأن ((بعض العائلات لا تجد طعاماً في غزة في شهر رمضان))، مؤكداً لهم: ((لستم وحدكم والكثير في أنحاء العالم يقف إلى جانبكم، والوقت قد حان لإغراق غزة بالمساعدات لتفادي المجاعة)).

وتأكيداً للدور المصري المتواصل والثابت بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني سياسياً ومع أهل غزة إنسانياً، أشاد الأمين العام من أمام المعبر بما أسماه: ((الكرم والتضامن من الدولة المصرية والشعب المصري))، مع أهل غزة. وفي هذا السياق، زار الممثل الأممي الأرفع مستشفيات العريش ووحدات الإسعاف برفح، حيث رأى بنفسه للمرة الأولى بعض مصابي العدوان الإسرائيلي الذين يتم علاجهم في مصر، معلقاً على هذا بأنه قد فوجئ ((بحجم الإصابات)) الذي لم يكن يتوقعه.

ولم يفوت الأمين العام الفرصة لكي يؤكد من معبر رفح المصري المعاني السياسية الرئيسة التي يكاد العالم كله يتفق عليها اليوم، سواء ما يخص الوقف الإنساني الفوري والكامل لإطلاق النار، أو الإجماع الواضح من المؤسسات والدول كافة، على رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لأنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية، والضرورة القصوى لإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، وإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته، والرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.