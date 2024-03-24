ظاهرة الاستجداء في رمضان

في الزمن القديم، كان المحتاج يقف أمام أبواب منازل الحي في حياء يطلب العون، وخاصة في المواسم الدينية، مثل شهر رمضان، وفي الغالب كان محتاجاً عن حقيقة، وليس ادعاء، مع تطور الزمن والتقنية الحديثة، تطورت فنون الاستجداء، وتحول من يطلبها من محتاج إلى محتال في الغالب.

في السنوات الأخيرة، وخاصة في رمضان أو ما يشبهه من مواسم دينية، تكثر مظاهر الاحتيال دون خشية، أو حتى إحساس بالضرر الذي يقع على الآخرين، لقد أصبح هذا النوع من الاستجداء يشكل خطراً حضارياً وسياسياً على الأمة بكاملها، لا على شخوص من يقوم بذلك الفعل، وخاصة ذلك النوع من الاستجداء الذي يثير الفتن، ويخاطب الغرائز، ويدعي أنه يملك (مفاتيح الجنة)!

أمثلة، وليس حصراً، على الظاهرة التي وُصفت أعلاه، يقول أحد الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي (شارك في شراء كنيسة.. وتحويلها إلى مسجد، فقط بكذا مبلغ (مبلغ بسيط)، ولا تفوتك الفرصة... الأجر بانتظارك...)! أليس مثل هذا الإعلان استفزازياً، أولاً هو منافٍ لثوابت الدين الحنيف، فلم يذكر أو يشجع مثل ذلك الأمر في النصوص الثابتة، وثانياً، هو استفزاز لديانة اعترف بها الإسلام، كما يعتنقها ملايين الناس، والكثير منهم عرب في نفس الوطن، وثالثاً، أن أرض الله واسعة، يمكن بناء المساجد في أي منها، فما المعنى المقصود (شراء كنيسة وتحويلها إلى مسجد..!)؟. ما الرسالة التي يراد أن تصل إلى الآخرين؟ غير الغلو والتطرف، وتظهر مثل تلك الإعلانات الاستفزازية للعلن دون رادع أو حتى نقد موضوعي تجاهها.

لا أحد يعلم على وجه اليقين أين تذهب تلك التبرعات، إن تمت من الناس البسطاء، ومن هي الجماعة أو الأفراد وراء تلك الإعلانات، غير أنها تستدر عاطفة باتجاه إثارة فتنة.

في إعلان آخر يقول أيضاً على وسائل الاتصال الاجتماعي (اكفل يتيماً في غزة.. واحجز مقعدك (نعم مقعدك) بجوار النبي (صلى الله عليه وسلم) في الجنة...!

لا خلاف على حاجة أيتام غزة بالرعاية، فذلك واجب إنساني وإسلامي لا يختلف فيه أحد، إنما (احجز مقعدك بجوار النبي في الجنة)! هي بمثابة صكوك (غفران) التي انتشرت في عهود الظلام الأوروبية، والتي يستنكرها العقل السليم.

هذا النوع من الاستجداء، وكثير منه، ينتشر في أيامنا الفضيلة التي نعيش، يجب الحذر منه والدعوة، ليس إلى مقاطعته فقط، ولكن أيضاً نقده والتحذير من نتاجه، وبيان مناقضته للثابت من تراث الأمة.

في الوقت الذي نقوم كمسلمين بنقد بعض الحكومات على تساهلها ضد أشكال الكراهية للأقليات المسلمة في تلك الأوطان، وتناضل دولنا من أجل إشاعة وتأكيد التسامح الديني والمذهبي، برفع شعار (عش ودع الآخرين يعيشون)، وفي الوقت الذي يتخذ فيه العالم، ممثلاً بأعلى سلطة عالمية (الأمم المتحدة)، بتجريم كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، وتخصص الأمم المتحدة يوماً دولياً للتذكير بأهمية نبذ تلك الفكرة، يأتي من ينشر على الملأ، ما يجعل الآخرين والمعادين يحصلون على دليل ثابت وموثق بتبنّي التطرف من قبل البعض، ويُشهر ذلك التطرف على وسائل الاتصال العالمية، ويستخدم ضدنا.

الجنة والنار بيد الواحد الأحد، ويجزي بها بسبب الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا، ومنها المحبة والتآخي، وليست حكراً على أحد، كي يقرر أنه بهذا العمل أو ذاك (يحجز مقعداً بجوار النبي في الجنة)، وليس في تاريخنا الفقهي، حتى في عصور الظلام، مشروع (لحجز المقاعد).