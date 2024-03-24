4 قطاعات استثنائية غير تقليدية لرواد الأعمال في دبي

لطالما اعتبرت الإيرادات النفطية للدول الخليجية والقطاعات الاقتصادية التقليدية قاطرة الإنفاق والنمو والازدهار.

وفيما لا تزال هذه الإيرادات من العوامل الأساسية في ميزانيات الدول المصدرة للنفط، قادت دبي ومنذ سنوات، نهضة استثنائية للقطاعات غير النفطية والمستحدثة مع التطور التكنولوجي ونشوء موجة رواد الأعمال، لتشكل أساساً لتطور سريع شكّل نقطة تحول لاقتصاد دبي ودافعاً أساسياً لنمو قوي أثبت مناعة في وجه التقلبات العالمية. في عام 2024، يمكن وبوضوح تحديد 4 قطاعات ثورية غير تقليدية، تشكل عصباً للنمو وفرصاً للاستثمار وتحقيق ريادة الأعمال.

1 -التجارة الالكترونية:

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، ما يجعلها سوقاً رئيساً عالمياً لشركات التجارة الإلكترونية، ويجعل هذا القطاع جاذباً لرواد الأعمال.

سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات متوقع أن يسجل 6.7 مليارات دولار عام 2024، بنمو سنوي عند 8.7%.

2 - الطاقة المتجددة:

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودبي خصوصاً، أهدافاً طموحة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ما يخلق فرصاً استثمارية لجذب الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، سواء كان ذلك من خلال الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، أو إدارة النفايات. في العام 2023، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة تشكل 17% من اجمالي قدرة إنتاج الطاقة في دبي، مع هدف لرفع هذه النسبة إلى 25% في العام 2030.

3 - التكنولوجيا:

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في دبي ازدهاراً، يغذيه مزيج ديناميكي من الشركات الناشئة المحلية، وعمالقة التكنولوجيا العالمية، والمبادرات الحكومية الداعمة. وأصبحت دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، وبادرت إلى الاستثمار في التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain، وأنشأت مدناً مثل مدينة دبي للإنترنت وواحة دبي للسيليكون، لدعم وتعزيز نمو قطاع التكنولوجيا، ولتؤمّن بذلك بيئة حاضنة للأفراد والشركات العالمية.

4 - الامتيازات التجارية:

شهدت صناعة الامتيازات في دولة الإمارات نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث اختارت العلامات التجارية العالمية توسيع عملياتها في الدولة بفضل بيئة الأعمال المواتية وقاعدة المستهلكين الكبيرة.

ولا يزال هذا القطاع يشهد طلباً مضطرداً، خاصة على امتيازات المطاعم والفنادق ومتاجر التجزئة وتأجير السيارات والوكالات، وغيرها. وتقدّر بعض الدراسات حجم سوق الامتياز في الإمارات بقيمة 18 مليار دولار، من إجمالي 30 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قطاعات استثنائية لا تزال تختزن فرصاً كبيرة للتطور والتوسع والنمو والاستثمار.