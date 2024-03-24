التفاصيل التي نتجنبها

التفاصيل أو الأسئلة والموضوعات والقضايا التي نحذرها، أو نخاف أن نذهب إليها، سواء بالكتابة عنها أو بإنتاج دراما حولها، أو بالحديث الجماعي عنها، ما الحكمة من التعامل معها بهذا الخوف، خاصة ونحن نعيش في زمن الانفتاح وانفجار وسائل المعرفة والتقنيات التي تمكن أي فرد من الحصول على أية معلومة أو رأي أياً كان مقدار خطورته؟

إن التطرق الحر إلى هذه القضايا الجديدة والشائكة في حياتنا، والتي نتشابك معها باستمرار، أمر لا يجب الخوف منه أو تجنبه، وهذا ليس مهمة الكتاب فقط أو صناع الدراما، ولكن على متخذي القرارات الذين يقررون ما على المبدعين والكتّاب تناوله أو تجنبه أن يكونوا أقل تشدداً، لأن تحاشي قضايا الواقع والاختباء عنها وراء أصابعنا، وكأنها غير موجودة، لا يخفيها ولا يعالجها أبداً، بل يفاقم أزمة الانفصام مع الحياة والواقع والمتغيرات، أما التذرع بالخوف من حدوث الصراعات والاختلافات، فإنه خوف لا مبرر له، لأن الصراع هو ما صنع الحياة والتاريخ، وليس الاتفاق أبداً.

مسلسل ((صلة رحم)) هو واحد من أهم مسلسلات رمضان هذا العام، بالرغم من وجود بعض الملاحظات الفنية عليه، إلا أننا هنا نتحدث عن القضية المطروحة (قضية استئجار الأرحام) وعن الجرأة لدى صناع العمل في اقتحام قضية بهذا القدر من الخطورة والصعوبة، حيث يتشابك فيها الديني بالأخلاقي والاجتماعي والقانوني و... إلخ، إنها قضية ملتبسة وحساسة، وتحتاج إلى معالجة لا إلى منع أو حظر، فأسهل ما في كل شيء هو منعه!

في رواية ((هكذا كانت الوحدة)) هناك كمّ هائل من الأسئلة والتفاصيل الصغيرة حول الحياة والموت والوحدة والغربة الإنسانية، وهشاشة العلاقات الأسرية، وسعي الإنسان للحب والاهتمام، وأن يكون شخصاً مرئياً ومحل إعجاب واهتمام المحيط، لا يجوز النظر لمثل هذه الأعمال بإهمال لأن كاتبها يمتلك القدرة على الإدهاش فعلاً، ويمتلك القدرة على مسّ أكثر مشاعر الإنسان واحتياجاته التي لا يعبر عنها ولا يقولها، إما خوفاً أو تحرجاً أو جهلاً أو تعالياً! ووحده الأدب، وهذه مهمته، قادر على أن يقتحم المناطق الصعبة، وأن يطرح الأسئلة التي يخافها الجميع!