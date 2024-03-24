لا أحد، تلك هي الإجابة عن السؤال، في السياسة لا يمكن أن نصدق أحداً، وخاصة في وقت الأزمات التي تخلف وراءها نيراناً مشتعلة، بحثاً عن الذرائع، وسعياً وراء إضعاف إرادة الخصم.

وخصوم العالم الكبار يلعبون بالنار اليوم، يستخدمون أعواناً بأشكال ولغات وألوان مميزة، يوجهون أصابع الاتهام إليها، يقدمونها قرابين لنيرانهم، ويقحمون من الأسماء ما يحلو لهم، ويؤلفون روايات مطلوباً من ((الأغبياء)) أن يصدقوها، وكل رواية فيها كذب أين منه أكاذيب مسلسلات رمضان المزيفة والمزورة، والموغلة في الدمار، وهذه مجزرة غزة أمامكم، وهذا مشروع وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة، الشريك الفاعل في كل ما يحدث بذلك القطاع وسكانه البالغ عددهم مليوني بني آدم، إنسان، روح وجسد واسم وحق، وبايدن يتبنى كذبة إسرائيلية مصطنعة، فصلت في الشهر الرابع لأحداث السابع من أكتوبر، ويفضحها مشروع قراره، ولأنه حرّف القصد والهدف، واجه ((الفيتو))، فالنية هنا كانت مخادعة، مغلفة بالسياسة غير النزيهة، تعطينا درساً جديداً في فنون كبارها عندما يراوغون ويخادعون!

وتلك مجزرة ((كروكوس)) الروسية، حيث القتل العشوائي، والضحايا من المدنيين، رجالاً ونساء وأطفالاً، وسلاح آلي، وهروب القاتل بعد إتمام المهمة، وفي لحظات يتنصل الجميع من المسؤولية، يحاولون بشتى الطرق أن يبعدوا الشبهات عن أنفسهم، وتخرج الجماعة ((الهلامية)) المسماة بـ((داعش)) لتبرئ الجميع وتضع وزر ما حدث في رقبتها، عبر بيانات ولقطات حية من موقع الحادث وتنشر في منصات التواصل، وهي المنصات التي تمسح الحسابات بما حوت إن نشر أصحابها ما لا يعجب سادتها، وأمريكا تقول إنها حذرت من هجوم مسلح في موسكو، ولم تضف شيئاً إلى التحذير الموجه لمواطنيها هناك، ولم تجب عن السؤال الموجه إليها حتى الآن، وهو أن من يعرف عن الهجوم بالتأكيد سيعرف من سيقوم به!

كلهم سواسية، يخلطون الكذب بالحقيقة ليحققوا ما يدور في رؤوسهم، فهل نصدق رواياتهم؟