سعيد النابودة.. لم يرث المال والتجارة لكن ما هو أغلى

فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق للثالث عشر من مارس 2024، رجلاً من رجالاتها الأفذاذ من رعيل الرواد والمؤسسين المكافحين العصاميين، وممن لازم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (1912 ــ 1990) طيب الله ثراه، فتخرج في مدرسته الفريدة في الحكمة وبعد النظر واستشراف المستقبل، ما جعله صاحب بصمة وعطاء في تاريخ نهضة دبي والإمارات في أكثر من مجال وموقع على مدى أكثر من ستة عقود.

وقد نعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة ((إكس)) قال فيها: ((سعيد جمعة النابودة في ذمة الله.. أحد رواد الأعمال في الإمارات.. ورئيس غرفة تجارة دبي سابقاً.. وأحد المقربين من الشيخ راشد رحمه الله، حيث تعلم من مدرسته في الحياة.. حط رحاله اليوم عند رب كريم.. في شهر فضيل.. نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. و((إنّا لله وإنّا إليه راجعون)))).







قصة بدايات

ولد سعيد بن جمعة النابودة في دبي ابناً لعائلة عريقة ذات سمعة محمودة.

وفي تفاصيل سيرة الفقيد سعيد بن جمعة النابودة، نجد صديقه وزميله المؤرخ عبدالغفار حسين يخبرنا في مقال من جزأين نشرهما في إحدى الصحف الإماراتية في عام 2023 أنه تزامل مع الفقيد في كتاب الشيخ محمد حسين الجزيري في ديرة بدبي، وهما في سن السابعة، حيث تعلما القراءة والقرآن الكريم قبل أن يلتحقا معاً بالمدرسة الأحمدية (تأسست عام 1912 وأغلقت عام 1958 وسميت كذلك نسبة إلى مؤسسها الشيخ أحمد بن دلموك الفلاسي).

ويضيف الكاتب إنهما وصديقهما ماجد الفطيم كانوا يلتقون في شبابهم يومياً ويتجولون في الإمارات ويذهبون في رحلات استجمام إلى رأس الخيمة وسلطنة عُمان، رغم صعوبة المواصلات آنذاك، ويترددون على مجلس المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ومجلس المرحوم الوجيه حمد الفطيم، واصفاً النابودة بالشخصية العصامية التي كونت نفسها بنفسها، وكانت مقربة من الشيوخ وقادة البلاد، وتحظى بتقديرهم واحترامهم بدليل مرافقته لهم في رحلاتهم الخارجية، حيث كان مثقفاً وهادئاً وحكيماً يطلع ويقرأ ويتابع، ويبدي رأيه إذا استشير بتعمق وتعقل، ما جعله ضمن مستشاري المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ومن المقربين إليه.

أما الكاتب محمد عبدالرشيد فقد أخبرنا في مقال له بجريدة ((البيان)) (13/3/2024) أن النابودة صاحب رحلة كفاح طويلة بدأت منذ يفاعته، وأنه كان يردد ((لم أرث المال ولا التجارة من العائلة، لكنني ورثت ما هو أثمن من هذا كله، حيث ورثت عن الوالد رحمه الله الصبر والعمل بكل جهد لإثبات الذات والوصول للهدف، وكانت كلماته لي دائماً أنه لا شيء مستحيلاً)).

أما عن علاقته بالمغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، فقال: ((تربيت وترعرعت وتعلمت في أعرق مدارس العالم وهي مدرسة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كنت محظوظاً بأن احتضنني، وكانت مقولته الدائمة لي إن (الدولة تعطيك الشبك لا السمك)، وكانت كلماته هي الشعلة التي أضاءت لي طريق النجاح)).

1958

في عام 1958 افتتح سعيد، الابن الأكبر لجمعة النابودة مع أخيه الأوسط محمد متجراً صغيراً في ديرة بدبي لتجارة الآلات الزراعية برأس مال متواضع.

وبمرور الزمن وانطلاق ورشة البناء والأعمال في البلاد، وبسبب الدعم المعروف لصغار التجار لخلق بيئة تجارية واسعة، توسعت أعمال الأخوين الشريكين لتشمل قطاعات متنوعة إلى أن أصبحت كياناً ضخماً تحت اسم ((شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذات المسؤولية المحدودة)).

هذا الكيان الذي يوظف اليوم نحو عشرة آلاف موظف من 50 جنسية ويضم 15 شركة مع قسمين تشغيليين رئيسين وهما ((مجموعة النابودة للإنشاءات))، و((مجموعة النابودة التجارية))، ويتركز نشاطه على أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات وأعمال الميكانيكا والكهرباء إلى جانب امتلاكه وكالات مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً في مجالات السيارات والنقل والسفر والأجهزة الكهربائية والخدمات اللوجستية والزراعة وتشييد المدن الذكية والعقارات والطاقة المتجددة.

ومن خلال تعاضد الأخوين الشريكين، والتنويع المتواصل والابتكار والالتزام الصادق بالاستدامة، أصبحت مجموعة النابودة في عام 2017 أول كيان تجاري في الإمارات يفوز بجائزة الإمارات من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين كأكثر أماكن العمل سعادة، علاوة على فوزها بشهادة التقدير من فئة 4 نجوم من قبل حكومة دبي لتميزها في مجال علاقات العمل.

دور مؤثر

وفي العام 1958 تشكل في دبي أول مجلس بلدي حسب الأنظمة البلدية الحديثة، فكان النابودة عضواً فيه، بينما كان صديقه عبدالغفار حسين نائباً لمدير بلدية دبي. ومن خلال عضويته في البلدية كان له دور مؤثر في البناء والتطوير وتقديم المقترحات المفيدة القابلة للتطبيق.

وبالمثل كان له دور بارز لا ينسى إبان حصوله على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي إلى جانب العضو محمد الموسى، منذ دورتي المجلس الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978 حيث عمل بتفانٍ وإخلاص مع رئيسي المجلس ثاني بن عبدالله، وتريم عمران على التوالي، وكان من أبرز شخصيات اللجان المنبثقة عن المجلس هذا، ناهيك عن دوره الاجتماعي والثقافي والخيري المشهود على مدى نصف قرن.

والجدير بالذكر أن النابودة كان أيضاً عضواً فاعلاً في غرفة تجارة وصناعة دبي ثم صار رئيساً لها.

وإبان هذه الفترة الذهبية من عمر الغرفة، بذل الغالي والنفيس من أجل الترويج لدبي ولفت أنظار العالم إليها من منطلق إيمانه بأن دبي هي نموذج حي للبناء والتحضر والرقي والابتكار والجمال والوجهة المستقبلية العالمية لممارسة الأعمال، وذلك من خلال ترتيب زيارات مكثفة لوفود الغرفة لمعظم دول العالم، واستضافة العديد من الوفود العربية والأجنبية لدبي، وتنظيم المعارض الدولية والمنتديات والمؤتمرات لتبادل الخبرات في الداخل والخارج، وجلب وكالات جديدة ذات نفع لبلده، علاوة على احتضان وتطوير المنشآت الصغيرة، والمساهمة في تنميتها، وتطويرها والحفاظ على حقوقها مع الوكالات التي تمثلها بالخارج، وحماية المستهلك وحل مشكلات التجار.

وقد توج عمله في نهاية فترته بافتتاح المبنى الجديد الحالي للغرفة على خور دبي.

والجدير بالذكر أن الباحث العراقي المقيم في دولة الإمارات مؤيد الشيباني أصدر كتاباً عن حياة ومسيرة الفقيد بعنوان ((سعيد بن جمعة النابودة، جيل الريادة والتأسيس في دولة الإمارات العربية المتحدة)) ضمن مجموعة بحوثه عن قيم المكان ومعطياته وتجاربه.

ولسعيد النابودة أخ أصغر منه من مواليد دبي هو خليفة بن جمعة النابودة، وهذا لا يقل عنه بروزاً في مجال الأعمال التجارية، وخدمة الإمارات والارتباط بالأرض، والتحلي بروح المبادرة والإقدام، والانخراط في الأنشطة الخيرية، وبناء الصروح الإنسانية والثقافية مثل جمعية ((بيت الخير)) التي أسسها مع الوجيه جمعة الماجد وتولى فيها منصب نائب الرئيس وخصص لها وقفاً للإنفاق من ريعه على المحتاجين، ومثل قيامه بتأسيس أول كرسي أستاذية في الاقتصاد الإسلامي بمعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد، بهدف تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي كما أنه كان من المقربين من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

وطبقاً لحوار أجرته معه إحدى الصحف الإماراتية (2/12/2021)، درس خليفة بالمدرسة الأحمدية ثم تلقى دراسته بكلية الشرطة في عدن، فعمل بشرطة دبي، قبل أن يسافر إلى مصر للدراسة هناك في كلية القادة والأركان. كما أنه عمل في جمارك دبي وميناء راشد وجمارك المطار. وفي بدايات قيام الكيان الاتحادي تم تعيينه مساعداً لوزير الدفاع، ثم عين في عام 1976 في منصب وكيل وزارة الدفاع برتبة عقيد.

وبعد تقاعده من السلك العسكري أسس وترأس ((مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة)) التي تضم العديد من العلامات التجارية العالمية والمعروفة في عالم المركبات الألمانية، وتعمل في مجالات السيارات والعقارات والمصاعد والطباعة والنشر وتجهيز المنشآت والمقاولات والتموين والطيران والتعليم والفنادق، والسياحة والسفر والاستيراد والهندسة البحرية والصلب.

إلى ما سبق، شغل خليفة النابودة في مسيرته المتميزة بالدأب والتجارب المتنوعة عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضوية مجلس دبي الاقتصادي.