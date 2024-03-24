«جيسيك» يجمع خبراء عالميين للأمن السيبراني في دبي

من المقرر أن يجمع معرض ومؤتمر ((جيسيك جلوبال 2024))، الحدث الأبرز للأمن السيبراني على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عميلاً سابقاً من جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة مع هاكر فيتنامي سابق تحول إلى متخصص في الأمن السيبراني، حيث يجتمعان المرة الأولى بشكل شخصي للكشف عن تفصيلات عملية الملاحقة والهرب التي خاضها الثنائي والتي أدت في نهاية الأمر إلى إلقاء القبض على الهاكر الفيتنامي وإدانته.

وكرس مات أونيل، العميل الحاصل على أوسمة عدة، حياته لمحاربة الجرائم الإلكترونية، وعمل مات أونيل، العميل المتقاعد من جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، مديراً إدارياً للعمليات السيبرانية، وقاد التحقيق السيبراني العالمي لجهاز الخدمة السرية إلى جانب الطب الشرعي الرقمي، والتتبع اللاسلكي المحمول، إضافة إلى توليه محفظة حماية الأنظمة الحرجة.

ويمكن القول إن أكبر إنجاز في حياته المهنية قضية الهاكر نغو التي شهدت تطوير أونيل خطة للإيقاع بهذا المخترق بإخراجه من فيتنام نحو غوام، الأمر الذي أدى إلى إلقاء القبض عليه وإدانته بعدة أحكام، ما أسهم بعد ذلك في تقديم عدد لا يحصى من المخترقين الآخرين إلى العدالة نتيجة لشهادات هيو التي تلت الاعتقال، كما يعد مات أونيل واحداً من أكثر العملاء حصولاً على الأوسمة في تاريخ جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، بعد حصوله على جائزة العام لأفضل عميل خاص في جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة، فحصل على ميداليتين ذهبية وفضية من وزارة الأمن الوطني، من بين جوائز تكريم أخرى.

قصة تحول

كان هيو مينه نغو، الذي يعرف على نطاق واسع بشخصيته في الإنترنت باسم هيو بي سي (Hieu PC)، واحداً من أكثر قراصنة سرقة الهوية نشاطاً في تاريخ الولايات المتحدة، فسرق وباع بيانات أكثر من 200 مليون أمريكي قبل اعتقاله في سنة 2013.

وقضى ((هيو)) سبع سنوات من عقوبة السجن البالغة 13 عاماً، وعاد بعد ذلك إلى فيتنام في سنة 2020 وحوّل تركيزه نحو تحسين ممارسات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال.

واهتمت بقصته العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة، مثل عملاق التكنولوجيا ((أبل))، وشركة ((فيرايزون)) للاتصالات، اللتين احتفتا بعمل هيو في تحديد العيوب الأمنية في صناعة الأمن السيبراني العالمية وحلها.

جلسة تاريخية

وتقام جلسة حوارية في معرض ومؤتمر ((جيسيك جلوبال 2024))، الذي يعقد في الفترة من 23 – 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، وستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان بشكل شخصي منذ أن حكم على ((هيو)) من قبل المحكمة الفيدرالية، وستقدم هذه الجلسة الحوارية نظرة معمقة على تحقيقات الجرائم الإلكترونية من منظور كل من الملاحِقين والهاربين، كما سيوفر المعرض منصة لـ((هيو)) لمشاركة رحلة تحوله من هاكر مخترق إلى متخصص في الأمن السيبراني، وتسخير مهاراته ومعرفته بالجرائم الإلكترونية لمكافحة التهديدات المتطورة وتثقيف جيل جديد من المتخصصين في المجال الرقمي.

وتعليقاً على هذه الفرصة، قال مات أونيل، عميل الخدمة السرية الأمريكية الأسبق: أتطلع إلى مشاركة المزيد من خبرتي كوني عميلاً سابقاً في الخدمة السرية الأمريكية ومشاركتي في التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتوفر مشاركة النتائج في شأن ما يفعله المجرمون فعلياً - وكيف يفعلون ذلك - قدراً هائلاً من المعلومات القيّمة لخبراء الأمن السيبراني المكلفين بحماية الشبكات.

وأضاف: أنا واثق بأن هذه الجلسة مع هيو ستوفر رؤية مذهلة عن الجرائم الإلكترونية ذات الدوافع المالية، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير طرائق جديدة لمشاركة المعلومات عبر الصناعة على نطاق واسع، وفي الوقت الفعلي، لتعطيل التطور المستمر للتهديدات السيبرانية.

وقال هيو مينه نغو، اختصاصي الأمن السيبراني والمخترق المدان سابقاً: رحلتي من التورط في الجرائم السيبرانية إلى أن أصبح مدافعاً عن الأمن السيبراني تشير إلى إمكان النجاة والخلاص على نطاقٍ أوسع في هذه الصناعة، ويُعد صعود هذه المنصة لإجراء حوار مع مات أونيل لحظة تاريخية لي، أنا متحمس لمشاركة المزيد عن شغفي الجديد بتعزيز مجتمع متمكن من محترفي الأمن السيبراني في أنحاء العالم.

وأضاف نغو: ((صناعة الأمن السيبراني معقدة وتتطلب التعاون الذي يمتد إلى ما وراء حدود الدولة والشركات، بدءاً من تعليم الأطفال الصغار وصولاً لمعالجة صعود الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتنامي، واعتقد أن معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال سيوفران المنصة اللازمة لتحقيق ذلك)).

وبالعودة إلى نسخته الـ 13 التي حطمت الأرقام القياسية في الفترة من 23 وحتى 25 أبريل من العام 2024، سيرحب معرض ومؤتمر ((جيسيك جلوبال 2024)) بأكثر من 750 من أبرز الشركات العارضة في العالم، وفي مقدمتها ((هواوي))، و((هانيويل))، و((دو))، و((مايكروسوفت))، و((غوغل كلاود سكيورتي))، و((كاسبرسكي))، إلى جانب كل من ((كلاودفلير))، و((كواليس))، و((سباير سوليوشنز))، و((بانتيرا)) إضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً رائداً في مجال أمن المعلومات و1000 مخترق أخلاقي من أكثر من 130 دولة، سيجتمعون معاً في أكبر حدث للأمن السيبراني وأكثره تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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