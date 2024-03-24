الذكاء الاصطناعي والصين أبرز تحديات «أبل»

تتعرض شركة ((أبل)) التي كانت في يوم من الأيام ملكة عالم التكنولوجيا بلا منازع، لهجمات على العديد من الجبهات، إذ بدأ الطلب الصيني على منتجاتها يتراجع، ويواجه متجر التطبيقات المربح الخاص بالشركة انتقادات من الجهات التنظيمية والسلطات الأوروبية، كما أن مشروع إنتاج سيارة كان أحد أهم الأشياء الكبيرة المتوقعة منها قبل إيقافه.

وفي مسيرتها، تضرر تقييم سهم ((أبل)) بطريقة كبيرة، فبعد بلوغه 3 تريليونات دولار، مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية في العام 2023، هبطت قيمتها السوقية بمئات المليارات من الدولارات في أوائل العام 2024، ما سمح لشركة ((مايكروسوفت)) منافسة ((أبل)) في وقت من الأوقات، وحليفتها في وقت آخر، أن تحل محلها بوصفها شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في أنحاء العالم.

وفي ما يلي أبرز التحديات التي تواجهها ((أبل)):

1 ضغط الاتحاد الأوروبي

بدأ العمل بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة في أوائل مارس الجاري، في تهديد جديد لما يسمى ((حديقة أبل المسورة))، وهي نظام بيئي يشجع مستخدمي أجهزة ((أبل)) على شراء المنتجات والخدمات الأخرى للشركة، وسيتمكن العملاء من تحميل البرامج من خارج متجر ((أبل ستور)) المرة الأولى، وهو يعرف باسم التحميل الجانبي للتطبيقات، ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من أنظمة الدفع البديلة واختيار متصفح ويب افتراضي جديد بسهولة أكبر، ما يعالج شكوتين متكررتين لشركات تطوير البرمجيات والجهات التنظيمية.

ولطالما قاومت ((أبل)) هذه التعديلات، محتجة بأنها ستقوض تجربة المستخدم وعنصر الأمان في برامجها. وأوضح فيل شيلر، المدير التنفيذي المحنك لشركة ((أبل))، والذي يدير ((أبل ستور))، في مقابلة يناير الماضي: ((يجب على أبل ابتكار تكنولوجيا للسماح لتطبيق بتثبيت تطبيقات أخرى، وهو ما ينطوي على أخطار)).

وقبلت الشركة عمولة أصغر على مشتريات متاجر التطبيقات، ولكنها أضافت بعض الرسوم الإضافية التي أثارت استياء شركات تطوير البرمجيات، ويكمن الخطر الأكبر لـ((أبل)) في تقسيم نموذج الأعمال الذي يولد عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.

وفي إطار منفصل، فرض الاتحاد الأوروبي على ((أبل)) في 4 مارس غرامة قدرها 1.8 مليار يورو جراء تحقيق في مزاعم بأنها عرقلت منافسين من شركات بث الموسيقى، ومن بينها ((سبوتيفاي تكنولوجي)).

2 دعوى وزارة العدل الأمريكية

تواصل وزارة العدل منذ 5 أعوام جهودها لإعداد ملف لمقاضاة الشركة وهي تقترب من رفع دعوى قضائية، وتزعم سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أن شركة ((أبل)) فرضت قيوداً على البرمجيات والمعدات على أجهزة ((أيفون)) و((أيباد))، ما يُصعب على الشركات الأخرى منافستها.

وذكر أشخاص على دراية بالموضوع، أن رفع الدعوى كان متوقعاً مع حلول نهاية مارس الجاري، ولكن اتفاق الإنفاق الفيدرالي الأخير سيحد التمويل المتاح لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، ما قد يؤثر في توقيت القيام بذلك، كما التقى ممثلو شركة ((أبل)) مع مسؤولين بوزارة العدل خلال فبراير الماضي، في محاولة أخيرة لإقناع الوزارة بعدم مواصلة إجراءات اللجوء للقضاء.

3 اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي

منذ الانتشار الكبير لتطبيق ((تشات جي بي تي)) الذي طورته شركة ((أوبن إيه آي)) في العام 2022، تتسابق شركات التكنولوجيا لإضافة مزيد من خواص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تكنولوجيا يمكنها إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو متقنة بعد صوغ تعليمات عادية.

وكانت شركة ((أبل)) غائبة بصورة جلية عن هذا الهوس، ما أثار مخاوف من تخلفها عن ركب مجال جديد حيوي، وأكدت الشركة للمستثمرين أن الذكاء الاصطناعي مدمج منذ أمد بعيد في برمجياتها وخدماتها، ولكن بات واضحاً أن ((أبل)) تحتاج إلى أن يكون لها دور مؤثر أكبر في هذا الصدد.

ودخلت الشركة محادثات لدمج محرك الذكاء الاصطناعي ((جيميناي)) الخاص بـ((غوغل)) في أجهزة ((آيفون))، بحسب أشخاص على دراية بالموقف، ويمكن لشركة ((أبل)) الحصول على ترخيص استخدام ((جيميناي))، وهو مجموعة من طُرز الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بـ((غوغل))، لتفعيل بعض الخواص الجديدة المقبلة في برمجيات ((آيفون)).

وتجهز ((أبل)) قدرات جديدة ضمن نسخة ((آي أو إس 18)) أو (iOS 18) - الإصدار المقبل من نظام تشغيل أيفون، بناء على طُرزها من الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه التحسينات ستركز على الخواص التي تعمل على أجهزتها، عوضاً عن تلك التي تقدمها عبر الحوسبة السحابية، ولذلك تبحث ((أبل)) عن شريك للقيام بالشق الرئيس من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنها وظائف إنشاء الصور وكتابة المقالات بناء على صوغ تعليمات عادية.

4 التراجع في الصين

تشهد مبيعات ((أبل)) هبوطاً منذ شهور في الصين، ولا يبدو أنها تتحسن، وتراجعت مبيعات ((آيفون)) في البلاد على نحو مفاجئ 24% في الأسابيع الستة الأولى من العام 2024، وفق أرقام من ((كاونتر بوينت ريسيريش)).

وبدأت السوق تتراجع بأكملها، ولكن ((أبل)) تنحدر بصورة أسرع من المنافسين المحليين، وبرزت شركة ((فيفو))، ومقرها في مدينة دونغوان الصناعية الصينية، بوصفها مورداً رئيساً للبلاد، بحسب بيانات ((كاونتر بوينت)).

وفي محاولة لتحفيز الطلب، قدمت ((أبل)) حسوماً نادرة على متجرها في الإنترنت في يناير الماضي، وخفض البائعون المحليون أسعار ((آيفون)) بما يصل إلى 180 دولاراً.

مبيعات أجهزة ((أيفون)) تتراجع 24% في الصين، ربما كانت المسألة الأشد إثارة للمشكلات توسيع انتشار القيود المفروضة على استخدام التكنولوجيا الأجنبية في مكاتب الحكومة الصينية، ومع احتدام التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو اعتماد شركة ((أبل)) على البلاد باحتسابها مركزاً للسوق والتصنيع معضلة.

5 وقف مشروع سيارة ((أبل))

بعدما ذكر تقرير لبلومبرغ في 27 فبراير أن شركة آبل ستنهي مشروع سيارتها، رحب المستثمرون بالتطوير، وعلى الرغم من كل شيء، يفهم من ذلك أن الشركة لن تنفق مليارات الدولارات على جهد بعيد الأمد بعد الآن، ولكن إنهاء السيارة يحرم ((أبل)) في نهاية الأمر من مصدر أموال كبير مستقبلاً، وعلى الرغم من صعوبة تصنيع سيارة كهربائية، كان من الممكن أن تطرحها ((أبل)) بسعر 100 ألف دولار، وتوقع هوامش ربح ضعيفة للغاية على الأرجح في أحسن الأحوال، فإن ((أبل)) يمكن أن تستغل زيادة المبيعات، وهبطت الإيرادات 3% السنة المالية الماضية، ما يعد أسوأ تراجع للشركة منذ 2016.

ويثير التخلي عن السيارة أيضاً مخاوف من أن شركة ((أبل)) تفضل السلامة، بدلاً من التحرك بقوة لاكتشاف فئات جديدة بلا خوف.

6 وضع خاص لـ((فيجن برو))

دخلت ((أبل)) إنتاج فئة منتجات جديدة في العام 2024، وهي سوق الواقع المختلط، التي تطلق عليها الشركة ((الحوسبة المكانية))، وأبهرت سماعة ((فيجن برو)) - التي طرحت المرة الأولى في 2 فبراير الماضي، المراجعين وجذبت المستخدمين الأوائل، ولكنها بقيت منتجاً بقيمة 3500 دولار مع سبب غير واضح بطريقة كافية. والنظارات الواقية ثقيلة جداً إذ لا يمكن ارتداؤها مدة طويلة، ما جعل العديد من شركات تطوير البرمجيات يحجمون عن إنشاء تطبيقات مخصصة لها.

وكانت رؤية كوك الأصلية، بيع زوج من نظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن يمكن للمستخدمين ارتداؤها طوال اليوم، ولم تكن التكنولوجيا المناسبة لهذا الجهاز جاهزة بعد، ولذلك كان على ((أبل)) اللجوء لحل وسط بتقديم سماعة رأس أكبر حجماً تمزج الواقع المعزز بالواقع الافتراضي.

ويكمن التحدي في تقديم سماعة ((فيجن برو)) أخف وزناً وأرخص، ما يجعلها أقرب إلى منتج ربما يشتريه المستهلك العادي، ولكن هذه العملية تحتاج أعواماً.

7 ركود الحاسوب اللوحي

بعد ما يفوق عقداً من نجاح جهاز ((أيباد)) السريع، أحب العديد من المستهلكين أجهزة الحاسوب اللوحي، وبلغ مجمل مبيعات هذه الأجهزة العام الماضي أدنى مستوياته منذ العام 2011، بحسب شركة البحوث ((آي دي سي)) (IDC)، ولا تعد هذه مشكلة خاصة بـ((أبل)) وحدها، قطعاً، ولكن الشركة البائع المهيمن على الأجهزة اللوحية، إذ تشكل مبيعاتها 40% تقريباً من حجم الشحنات.

وتحول بعض المستهلكين إلى هواتف أكبر أو عادوا للتو لاستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة، ولكن فاقم المشكلة أن ((أبل)) لم تصدر طرازاً جديداً واحداً لجهاز ((أيباد)) في السنة التقويمية الماضية، ولم يحدث هذا الشح في الإنتاج منذ إزاحة ستيف جوبز الستار عن الجهاز المرة الأولى في العام 2010.

النبأ السار يتمثل في أن ((أبل)) تستعد لطرح طُرز جديدة من أجهزة ((أيباد)) ستعطيه بعض القوة الدافعة، وسيُطرح جهاز ((أيباد إير)) المحدث بحجمين المرة الأولى، وسيُزود طراز ((برو)) شاشات ((أوليد)) أو (OLED)، وهو اختصار للصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، ولا يعد من السابق لأوانه لشركة تراجعت إيراداتها 25% في الربع الأخير من العام الماضي الذي تخلله موسم العطلات، فكانت تمثل أكبر فترة مبيعات للجهاز.

8 معركة قانونية في شأن الساعة الذكية

في تحرك نادر، اضطرت ((أبل)) إلى التوقف عن بيع إصدارات من ساعتها باستخدام مستشعر يقيس أكسجين الدم، إثر معركة قانونية مع شركة ((ماسيمو))، وتمثل الساعات قطعة أساسية من الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة المنزل والملحقات بالنسبة للشركة، وهي أعمال تجارية أسهمت بما يتجاوز 10% من الإيرادات العام الماضي، أو 40 مليار دولار تقريباً.

وعلى الرغم من أن ((أبل)) كان بمقدورها إلغاء تفعيل هذه الخاصية وإعادة ساعاتها للبيع في السوق، فإنها مثلت إخفاقاً قانونياً مخجلاً لشركة نادراً ما تتعرض له، وربما يسفر فقدان إمكان قياس الأكسجين في الدم أيضاً عن عرقلة جهود ((أبل)) لإضافة وظائف مستقبلية للساعة، على غرار قياس ارتفاع ضغط الدم ومعدل التنفس في النوم.

9 استنزاف المواهب

يعد تغيير المديرين التنفيذيين مسألة متكررة في ((أبل))، وتتمتع الشركة بفريق كبير من المديرين، ولكن الشركة المصنعة لأجهزة ((أيفون)) خسرت بعضاً من أكثر قادتها تميزاً في الآونة الأخيرة، لاسيما من فريقها للتصميم، ومن بين هؤلاء بارت أندريه، المصمم الصناعي صاحب فترة الخدمة الأطول في الشركة وأحد أكبر حاملي براءات اختراع ((أبل))، وغادر أيضاً كبار المصممين كولين بيرنز، وشوتا أوياغي، وبيتر راسل كلارك، في نهاية العام الماضي تقريباً.

وبعد أعوام من مغادرة المواهب، رحل الفريق الذي كان يقود ابتكارات الشركة بالكامل تقريباً في وقت من الأوقات، وعمل تحت إشراف الرجل الأسطوري جوني إيف، وهي مجموعة ساعدت على إضفاء اللمسة الجمالية على ((أبل))، كما رحل إيفانز هانكي عن منصب رئيس القسم العام الماضي.

وفي الوقت الحالي تعرض فرق التصميم الصناعي وواجهة المستخدم تقاريرها على جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الشركة، وذكر أشخاص مقربون من الوضع أن وجود شخص يتولى الإشراف على قسم مخصص للتصميم والابتكار، أثار سخط بعض الموظفين، وأضافوا إن هذا السخط تفاقم أيضاً بسبب إجراءات لخفض التكاليف.

10 فترة ربع سنوية صعبة

في ظل هذه الظروف، يوشك تقرير ((أبل)) الفصلي المقبل أن يكشف عن بيانات غير مرضية للمستثمرين، وحذرت الشركة من أن الأرقام لن تشكل مقارنة جيدة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الربع السابق، كانت شركة ((أبل)) تتخلص من آخر عقبات العرض المرتبطة بوباء كورونا، كما استفادت من طفرة في المبيعات ناجمة عن الطلب الحبيس، ومن غير المتوقع أن تظفر شركة ما بمكاسب مفاجئة مثل هذه في الفترة الحالية.

ويتوقع محللون، تراجع المبيعات نحو 4% في الربع الحالي، الذي يمتد حتى نهاية مارس، ونتيجة لذلك ستكون قد انخفضت إيرادات ((أبل)) في 5 فترات ربع سنوية من الـ6% الماضية.

وذكر بارتون كروكيت محلل شركة ((روزنبلات سيكيوريتيز)) في مذكرة للعملاء أن ((أسهم أبل من وجهة نظرنا تمر بنقطة فاصلة. وأضاف أن مشروع السيارة الفاشل وعدم جهوزية ((فيرجن برو)) بالكامل أضعفا مكانة الشركة.

والسؤال الذي يدور ما إذا كان اندفاع ((أبل)) نحو مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه استعادة هذه المكانة، واختتم كروكيت: ((لدى أبل القدرة على استعادة جزء من هذه المكانة المفقودة)).