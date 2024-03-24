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«X» تسمح بشراء باقات إضافية

3/24/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي ((X))، خدمة جديدة لمستخدمي واجهة تطبيقات البرمجة (أيه. بي. آي) الخاصة بهم، تتيح لهم شراء باقات إضافية لإرسال المزيد من التغريدات في الشهر بعد الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لهم قبل انتهاء الشهر.

وتتيح الأدوات الجديدة لمطور التطبيقات، بث ما يصل إلى 10 آلاف مشاركة مقابل 100 دولار، إذا استنفد الحد الأقصى المسموح به للمشاركات وفقاً لفئة اشتراكه الشهري في منصة ((X)).

وفي العام الماضي، قلص إيلون ماسك الوصول المجاني إلى واجهة البرمجة (أيه. بي. آي) وأطلق فئات اشتراك جديدة مدفوعة الأجر تبدأ من 100 دولار شهرياً، وفيما بعد أطلقت المنصة فئة اشتراك بقيمة 5000 دولار شهرياً بحدود قصوى أعلى.

وعلى الرغم من ذلك لم يكن في مقدور المطورين إرسال المزيد من التغريدات إذا وصلوا إلى الحد الأقصى المسموح لهم به وفقاً لفئة الاشتراك في الشهر، وكان عليهم إما الانتظار حتى بداية الشهر الجديد وإما ترقية اشتراكهم إلى فئة أعلى وأغلى، وفق موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا.

ويمكن للمستخدم مع الخدمة الجديدة، شراء مساحة إضافية في الشهر تتيح له إرسال المزيد من التغريدات بعد الوصول إلى الحد الأقصى لعدد التغريدات الذي تسمح به فئة الاشتراك. ومع ذلك هناك حد أقصى لعدد مرات إعادة شحن الحساب وهي 10 مرات في الشهر للفئة الأساسية ذات الـ 100 دولار شهرياً و5 مرات في الشهر للفئة العليا ذات الـ5000 دولار شهرياً.

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