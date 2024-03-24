Monday, 25 March 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن وترامب يفوزان بانتخابات ولاية لويزيانا

3/24/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا، حيث جمعا المزيد من المندوبين بعد أن حصلا بالفعل على ترشيحات حزبيهما.

وظهر بايدن أيضاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميزوري، ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج حتى الأسبوع المقبل. ولم يكن هناك ترقب وقلق في أي من السباقين، فقد تغلب بايدن وترامب بالفعل على منافسيهما الرئيسيين، لكن الانتخابات التمهيدية لا تزال تخضع لمراقبة عن كثب من قبل المطلعين لمعرفة نسبة الإقبال وسمات الناخبين الاحتجاجيين، ففي استطلاع للرأي أجرته شركة ((إبسوس))، الرائدة عالمياً في مجال أبحاث السوق، أشار ثلثا المستطلعة آراؤهم إلى أنهم ((سئموا من رؤية نفس المرشحين في الانتخابات الرئاسية ويريدون شخصاً جديداً))، كما كشف الاستطلاع أن ربع الأمريكيين فقط ((راضون)) عن نظام الحزبين.

وتثير قضية الهجرة الكثير من المشاكل لبايدن، كما أنها تشكل تهديداً سياسياً له، خاصة أن ثلثي الأمريكيين يقولون إنهم لا يتفقون مع تعامله مع قضية الحدود.

واستغل ترامب، المنافس المحتمل لبايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حالة الاستياء هذه لصالح حملته الانتخابية. ولاحقاً اضطر بايدن إلى تعديل موقفه واتخاذ مواقف شبيهة بتلك التي يروج لها ترامب، في مسعى للفوز بالسباق الانتخابي.

بينما واجه ترامب هذا الأسبوع احتجاجاً أكثر تنسيقاً عندما أنفق الناخبون الجمهوريون ضده 50 مليون دولار على 100 مقطع فيديو سجلها الجمهوريون المناهضون لترامب يشرحون سبب توقفهم عن دعمه، بحسب تقرير لـ((نيوزويك)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108016026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث