إسرائيل تحرم المسيحيين من الوصول إلى القدس

أفاد تقرير فلسطيني بأن القوات الإسرائيلية حرمت المسيحيين الفلسطينيين بالضفة الغربية، أمس، من الوصول إلى مدينة القدس، للمشاركة في إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في فلسطين، أحد الشعانين، وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، وذكرى دخول المسيح عليه السلام إلى مدينة القدس.

وحسب الوكالة، ((شارك في القداس الذي أقيم أمام ((القبر المقدس)) لفيف من الأساقفة والكهنة، بحضور حشد من الرهبان، والراهبات وعدد محدود من المصلين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48)) بعد أن حرمت إسرائيل الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة من الوصول إلى المدينة المقدسة، بحسب ((وفا)).

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية ((فرضت إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وفي محيط البلدة القديمة)). وأضافت إن السلطات الإسرائيلية ((تشترط على الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة والوصول إلى أماكن العبادة، خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة)).

ووصل إلى القدس عدد محدود من المسيحيين من دول العالم، في ظل إلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها بسبب تواصل العدوان على غزة، إلى جانب القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على مرور الأجانب من جسر الملك حسين.

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