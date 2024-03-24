غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ

هدّد بيني غانتس، أمس، بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد، الذي يثير جدلاً كبيراً منذ بضعة أيام.

ونقل موقع ((تايمز أوف إسرائيل)) عن غانتس قوله، في مقطع فيديو: ((لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة))، حسب موقع ((سكاي نيوز عربية)). وأضاف إن: ((تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر)).

وأوضح: ((لن يتمكن الشعب من تحمله (القانون)، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل إلى حيز التنفيذ)).

وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون ((الإضرار بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص)).

ووفقاً لصحيفة ((يديعوت أحرونوت))، فإن القانون يثير جدلاً كبيراً لأنه ((لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنوياً، ويحدد سن الإعفاء من الخدمة بـ35 عاماً، ويضمن أن ((الحريديم)) الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية)).

وتأتي تعليقات غانتس بعد أن أعلن وزير الجيش يوآف غالانت، في وقت سابق من أمس، أنه لن يدعم هو الآخر مقترح بنيامين نتانياهو.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا كذلك إلى إعداد قانون تجنيد يلزم ((الحريديم)) بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم. ومن المنتظر طرح مشروع قانون التجنيد غداً الثلاثاء على الحكومة.

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