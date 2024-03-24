تحرير 300 تلميذ مختطف في نيجيريا

أعلنت الحكومة الإقليمية في ولاية ((كادونا)) النيجيرية، أمس، أنه تم تحرير والإفراج عن مجموعة مكونة من نحو 300 تلميذ، خطفهم مسلحون من مدرستهم، شمال غربي نيجيريا، قبل أسبوعين.

وقال أوبا ساني، حاكم ولاية ((كادونا))، في منشور له على ((إكس)): ((أود أن أعلن أنه تم إطلاق سراح تلاميذ مدرسة كوريجا)). وأضاف أن تلاميذ المدرسة لم يصابوا بأذى، وتحدث عن ((عمليات الأجهزة الأمنية، التي أدت في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة الناجحة)).

ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات إطلاق سراحهم.

وأضاف: ((نشكر جميع النيجيريين، الذين صلوا من أجل عودة آمنة لأطفال المدارس. هذا حقاً يوم فرح)).

وطبقاً لمعلم، تحدث على شاشة التلفزيون المحلي، كان مبنى المدرسة محاطاً برجال مدججين بالسلاح، قبل وقت قصير من بدء الدراسة، في الصباح الباكر.

وأجبر المسلحون نحو 700 تلميذ ومدرس، على الانتقال إلى منطقة غابات. غير أن الكثير من الأطفال والبالغين تمكنوا من الفرار.

وكانت جماعة مسلحة قد هاجمت مدرسة ابتدائية وثانوية في قرية ((كوريجا)) في السابع من مارس وخطفت 298 فتى وفتاة.

وتنفي السلطات أن تكون تدفع أي أموال عند الإفراج عن مخطوفين إثر مفاوضات مع الخاطفين. ولا يزال الكثير من ضحايا عمليات الخطف في عداد المفقودين.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، خطف أكثر من مئة شخص خلال هجومين في ولاية كادونا.

والسبت، أعلن الجيش إنقاذ 16 تلميذاً خطفوا، بعد يومين فقط على هجوم كوريجا، في مدرسة في سوكوتو شمال غربي البلاد أيضاً.

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