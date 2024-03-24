روسيا: أمريكا لم تشاركنا أي معلومات قبل هجوم «كروكوس»

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مجمع ((كروكوس)) التجاري، في ضواحي موسكو، إلى 133 قتيلاً، و152 مصاباً، فيما نفى سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت أي معلومات محددة للسفارة قبل الهجوم الذي وقع، الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.

وعززت السلطات الروسية، أمس، من الإجراءات الأمنية، قرب محكمة باسماني في موسكو، حيث يتم محاكمة المتورطين في الهجوم.

ونقلت وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء، عن أناتولي أنتونوف، قوله ((لم يتم تقديم أي معلومات محددة لنا)). وأضاف أنه لم يحدث أي اتصال بعد الهجوم.

كانت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الأمريكية نقلت في وقت مبكر من الشهر الجاري، معلومات إلى روسيا عن هجوم مزمع في موسكو، وأصدرت أيضاً نصائح عامة للأمريكيين في روسيا، في السابع من مارس الجاري.

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