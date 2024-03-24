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السودان.. من الجوع إلى العطش

3/24/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتفجر الأزمات الإنسانية بالسودان واحدة تلو الأخرى. بعد يومين من رسم ((برنامج الأغذية العالمي)) صورة قاتمة للأوضاع في السودان، محذراً من حدوث أكبر أزمة جوع في العالم، أطلت أزمات أخرى، على رأسها أزمة خانقة في مياه الشرب في العاصمة الخرطوم والجزيرة.

يعاني السودانيون منذ فترة ليست بالقصيرة موجة من العطش بسبب الشح الحاد في مياه الشرب إثر انقطاع إمدادات المياه عن كثير من الأحياء والمنازل، ما تسبب في معاناة قاسية للمواطنين، الذين اعتبروا أن الوضع تجاوز كل حدود الاحتمال، وتفاقمت الأزمة أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في شهر رمضان، بعد نقص الإمداد المائي من المحطات.

وشكا مواطنو عدد من أحياء الخرطوم من استفحال مشكلة انقطاع الإمداد المائي، منتقدين عجز ((هيئة المياه)) التابعة لولاية الخرطوم عن إيجاد حلول مستدامة للأزمة، التي تأثرت بالانقطاع التام للمياه في معظم مدن وأحياء الولاية في أم درمان القديمة وضواحيها والثورات شمالاً والفتيحاب جنوباً، مروراً بأحياء الوسط والغرب حتى مدينة أم بدة.

وفي الجزيرة، اضطر سكان عشرات البلدات الريفية إلى الشرب من مياه الترع، وسط مخاوف من انتشار العديد من الأمراض بسبب المياه الملوثة. ويضاعف انقطاع الاتصالات الهاتفية من معاناة المواطنين في التواصل مع المناطق المحيطة للحصول على الغذاء والمياه.

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