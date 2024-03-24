ضربات روسية على كييف وصاروخ يخترق أجواء بولندا

وسط ارتفاع في حدة التوتر بين موسكو وكييف، بعيد الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو، شنت القوات الروسية فجراً هجمات جوية جديدة واسعة على كييف ومناطق أوكرانية أخرى، اخترقت الأجواء البولندية، ما دفع الجيش البولندي إلى رفع مستوى الإنذار أمام كثافة النشاط العسكري قرب حدودها.

اخترق صاروخ روسي أجواء بولندا، خلال غارات للقوّات الروسيّة على العاصمة الأوكرانية كييف، ومنطقة لفيف بغربي أوكرانيا، بينما فعّلت وارسو أنظمتها الدفاعية ونشطت سلاح الجو، لضمان سلامة الأجواء بالقرب من حدود أوكرانيا.

وقال الجيش البولندي، إن صاروخاً روسياً دخل الأجواء البولندية، مضيفة على منصة ((إكس)): ((حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بواسطة أحد صواريخ كروز التي أطلقها الطيران بعيد المدى للاتحاد الروسي خلال الليل)).

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرجي بوبكو، عبر تطبيق تليغرام، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت نحو 10 صواريخ أطلقتها روسيا فوق كييف، وفي مناطق قريبة من العاصمة.

وكتب رئيس بلديّة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تليغرام، إن الانفجارات دوت في العاصمة، بعد أن قالت الإدارة العسكرية في المنطقة، إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم، مضيفاً: ((لا تغادروا الملاجئ)).

فيما سمع شهود عدة انفجارات، ورأوا إسقاط بعض الأسلحة الجوية.

هجمات صاروخيّة

وأفاد حاكم منطقة لفيف غربي أوكرانيا، ماكسيم كوزيتسكي، بوقوع هجمات صاروخيّة في ستراي في جنوب مدينة لفيف.

فيما قال رئيس بلدية المنطقة أندريه سادوفي، عبر تطبيق تليغرام، إنه لم تكن هناك هجمات على المدينة، لكن أطلق نحو 20 صاروخاً، و7 مسيرات هجومية على منطقة لفيف الأوسع، مستهدفة ((البنية التحتية الحيوية)).

وأعلنت روسيا سيطرتها على قرية جديدة في قطاع مهم من الجبهة، قرب مدينة شاسيف يار الرئيسية.

من جهته، قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 10 صواريخ فوق المدينة الواقعة بشبه جزيرة القرم.

وأضاف الحاكم عبر تليغرام: ((جيشنا يتصدى لهجوم واسع على سيفاستوبول)).

وأوضح أن المعلومات الأولية، أظهرت إسقاط أكثر من 10 صواريخ، لافتاً إلى أن امرأة أصيبت بشظية، كما لحقت أضرار بمبنى إداري وخط للغاز.

وقالت إدارة النقل في المنطقة، إنه تم تعليق حركة النقل البحري والبري بين البر الرئيس الروسي وشبه جزيرة القرم لعدة ساعات.

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