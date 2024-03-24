أمريكا: صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط صينية

أعلن الجيش الأمريكي فجر أمس، أنّ الحوثيين هاجموا ناقلة نفط صينيّة بصواريخ باليستيّة، أصاب أحدها السفينة قبالة سواحل اليمن، حيث تزداد هجمات الحوثيين ضدّ سفن تجاريّة.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، في بيان على منصّة ((إكس))، إنّ السفينة ((هوانغ بو)) التي ترفع علم بنما، وتملكها وتُشغّلها الصين، أصدرت نداء استغاثة، لكنّها لم تطلب المساعدة. وأضاف البيان: ((لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها)).

وقالت ((سنتكوم)) وهيئة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة (يو كاي إم تي أو)، إنّ حريقاً اندلع على متن السفينة، لكنه أخمِد في غضون 30 دقيقة. وفي وقت لاحق، أفاد موقع مراقبة الحركة البحريّة ((مارين ترافيك)) بأنّ السفينة غادرت البحر الأحمر إلى خليج عدن، متّجهة، حسب شركة الأمن البحري ((أمبري))، نحو وجهتها التالية، ميناء نيو مانغالور في الهند. ووقع الهجوم على بُعد 23 ميلاً بحرياً غربي مدينة المخا، وفقاً لهيئة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة، بينما لم تعلن أي جهة حتى الآن تبنّيه. وذكرت ((سنتكوم)) أنّ الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر، بالقرب من السفينة ((هوانغ بو))، قبل أن يصيبوها بصاروخ خامس. وأشارت إلى أنّ ((الحوثيين هاجموا السفينة إم في هوانغ (بو)، رغم أنّهم قالوا سابقاً إنّهم لن يهاجموا السفن الصينيّة)).

وأكدت القيادة المركزية في بيانها، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مُسيَّرة أطلقها الحوثيون، وسقطت 5 منها في البحر الأحمر، وعادت الأخيرة إدراجها.

وحسب بيان الجيش الأمريكي، ‏استطاعت القوات الأمريكية، بما في ذلك السفينة يو إس إس كارني (DDG 64)، من تحديد ست طائرات مسيّرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، حيث تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وأضاف: ‏تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار، تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.

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