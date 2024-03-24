إدانة أوروبية لمصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم في الضفة

دان الاتحاد الأوروبي، أمس، مصادرة السلطات الإسرائيلية لأكثر من 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية، وحذر من أن ((الاستيطان يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين)).

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الاتحاد تأكيده في بيان: ((يدين الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إعلان أكثر من 800 هكتار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ((أراضي دولة))، وهذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقية أوسلو)).

وأضاف البيان أن ((المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة)). وأشار إلى أن ((زعماء الاتحاد الأوروبي حثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات)).

لا اعتراف

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه ((وتماشياً مع موقفه المشترك الطويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967، ما لم يتفق الطرفان على ذلك))، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)).

وتابع موضحاً أن هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي يسير جنباً إلى جنب مع التزام الاتحاد بأمن إسرائيل، وضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر، مكرراً إدانته لحركة حماس، وتلويحه بـ ((العقوبات وغيرها من التدابير)).

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار الفلسطينية المحاذية للأردن واعتبارها ((أراضي دولة)).

محمية للبناء

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في ((موشاف يافيت))، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.

وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الجيش التي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كـ ((أرض إسرائيلية)) سيسمح بتخصيص المنطقة كـ ((محمية للبناء والتطوير عليها))، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.

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