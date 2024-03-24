إسرائيل وحزب الله يوسّعان مديات القصف المتبادل

وسعت إسرائيل وحزب الله قصفهما المتبادل على جانبي الحدود. وقُتل سوري أمس، في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في شرق لبنان، بعدما جُرح قبل ذلك أربعة أشخاص في غارات جوية. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني رفض الكشف عن هويته بأن طائرات إسرائيلية استهدفت سيارة وقتل سائقها السوري. ووفق المصدر، فإن ((السيارة لشخص من بلدة الصويري يملك سوبر ماركت ويقودها شخص سوري يبدو أنها كانت تأخذ مواد غذائية لمقاتلين موالين لحزب الله في شبعا)).

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أفادت بأن ((غارة استهدفت سيارة على طريق الصويري في البقاع الغربي))، مشيرة إلى أن ((السيارة المستهدفة من نوع (رابيد) زرقاء يقودها عامل سوري في قطاع البناء، وبترت يداه وساقاه، ونقل حياً إلى أحد مشافي المنطقة)). ولاحقاً أوردت الوكالة أن ((السوري محمود رحب الذي أصيب بالغارة قضى متأثراً بجروحه)).

وفجر أمس، استهدفت خمس ضربات إسرائيلية مركزاً مهجوراً لحزب الله في منطقة بعلبك، ما أسفر عن إصابة أربعة من سكّان المباني المجاورة، وفق المصدر الأمني. ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن طائرات حربيّة أغارت في وقت سابق الليلة (الماضية) على ورشة تحتوي على وسائل قتاليّة تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك.

ثالث ضربة

وهذه ثالث ضربة تستهدف المنطقة البعيدة عن الحدود خلال نحو ستّة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. وذكر مراسل فرانس برس أنّ الطيران الإسرائيلي أطلق خمسة صواريخ على مبنى سكني من طابقين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك، البعيدة حوالي 100 كيلومتر عن الحدود.

وأضاف أنّ الغارات استهدفت مركزاً للحزب كان مهجوراً منذ فترة، ما أدّى إلى إصابة أربعة من سكّان المباني المجاورة.

وبعد نحو ساعة، قال الحزب إن عناصره استهدفوا صباح أمس، القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) في الجولان السوري المحتل، ((حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا)).

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد ((إطلاق نحو خمسين قذيفة صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض عدد من القذائف، بينما سقطت القذائف الأخرى في منطقة مفتوحة))، وفق البيان الإسرائيلي، الذي أضاف أنه في رد سريع أغارت الطائرات الإسرائيلية على المنصات التي استخدمت لإطلاق بعض من هذه القذائف.

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