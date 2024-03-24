واشنطن تحذر إسرائيل من عواقب اجتياح رفح

فيما لا تظهر الجهود الدبلوماسية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أيّ تقدّم، تحذر واشنطن إسرائيل من ((عواقب)) أي اجتياح بري لرفح، ووسعت إسرائيل ((حرب المستشفيات))، حيث أضافت إلى مستشفى الشفاء المحاصر في شمال غزة، مستشفيين جديدين في خان يونس، في حين يستمر القتال العنيف في مناطق متفرقة في القطاع الذي يعاني من مجاعة دفعت الأمم المتحدة لتكرار دعوتها لإسرائيل لتسهيل دخول المساعدات.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه قد تكون هناك ((تداعيات وعواقب)) بالنسبة لإسرائيل إذا ما مضت قدماً في العملية البرية المتوقعة في رفح. وأضافت هاريس في مقابلة مع محطة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية بُثت أمس: ((لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق، أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأ فادحاً)). وتابعت: ((دعني أخبرك بشيء.. لقد درست الخرائط، ولا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الأشخاص)).

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، إسرائيل على ((إزالة ما تبقى من عقبات)) أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة وعلى وقف إطلاق النار. وغداة زيارته الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة حيث دعا إلى وضع حدّ لـ((كابوس لا ينتهي)) يعيشه الغزّيون، حثّ غوتيريش في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إسرائيل على ((إزالة ما يتبقى من عقبات)) أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال: ((هذه المعاناة يجب أن تنتهي))، داعياً إلى ((وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية)).

ولقي 84 فلسطينياً حتفهم في الساعات الـ24 الأخيرة في القطاع، وفقاً لوزارة الصحة بغزة، خصوصاً في مدينة غزة شمالي القطاع، حيث يستمر حصار مستشفى الشفاء والقتال في محيطه، وفي مدينتي خان يونس ورفح الواقعتين في الجنوب.

حصار مستشفيين

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين أمس في خان يونس، وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة وأجبرت معظم المرضى والنازحين على إخلاء مستشفى الأمل بخان يونس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة في محيطه. وأضاف أن القوات الإسرائيلية طالبت بإجلاء الطاقم الطبي والمرضى والنازحين من مقر المستشفى.

وأوضح الهلال الأحمر، أنه أجلى جميع المرضى الذين يمكن نقلهم وكذلك النازحين الذين لاذوا بالمستشفى غرباً إلى المواصي.

وفي وقت سابق أمس، قال الهلال الأحمر إن نازحاً فلسطينياً لقي حتفه داخل مجمع المستشفى برصاصة إسرائيلية.

وقال سكان بخان يونس، إن القوات الإسرائيلية تقدمت أيضاً وطوقت مستشفى ناصر غربي المدينة تحت غطاء نيران كثيفة من الجو والبر.

وبشأن مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في شمال القطاع، قالت وزارة الصحة، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات المرضى والعاملين الطبيين في المجمع، وقتلت خمسة أطباء خلال اجتياحها للمجمع.

وفي رفح، وهي مدينة تقع في أقصى جنوب القطاع على الحدود المصرية وأصبحت الملاذ الأخير لنصف سكان غزة النازحين، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أدت إلى مقتل سبعة أشخاص.

جهود التهدئة

على صعيد المساعي الدبلوماسية، غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة السبت، بعد جولة محادثات جديدة استمرت بضعة أيام في قطر من أجل التوصّل إلى هدنة، وفقاً لمصدر مطّلع على المفاوضات.

وقال المصدر إنّهما سيقومان بـ ((إطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة من المحادثات... التي ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى))، مشيراً إلى أنّ ((الفرق التقنية ما زالت في الدوحة)).

وفي اقتراح أرسلته حركة حماس إلى الوسطاء في منتصف مارس، أعلنت أنها مستعدة لهدنة مدّتها ستة أسابيع وإطلاق سراح محتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. غير أنّ مسؤولاً في الحركة قال لـ((فرانس برس)) إنّ المواقف ((متباعدة جداً)). وأوضح أنّ إسرائيل ((ترفض التوافق على وقف إطلاق نار شامل، وترفض الانسحاب الكامل لقواتها من قطاع غزة... وتريد أن يبقى ملف الإغاثة والإيواء والمساعدات تحت سيطرتها الكاملة)).

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