تقنيات ذكية وأبراج مستدامة لهواء أنقى في أبوظبي

تمنح عمليات رصد مستويات تلوث الهواء المحيط في إمارة أبوظبي، هيئة البيئة في أبوظبي بيانات علمية عالية الجودة حول مكان التلوث ومستوياته ووقت حدوثه، ما يسهم في تطوير ووضع سياسات فعالة لمكافحة تلوث الهواء في جميع أنحاء الإمارة، ويأتي ذلك في إطار البحث عن سبل مستدامة تسهم بشكل حيوي في دعم الجهود الوطنية البيئية.

مراقبة

وفي هذا السياق، طورت هيئة البيئة في أبوظبي، شبكة متكاملة لمراقبة جودة الهواء، تعمل بشكل متواصل على مراقبة جودة الهواء المحيط بالإمارة، وحساب متوسط البيانات المرصودة كل دقيقة، من خلال 20 محطة ثابتة، 8 منها في أبوظبي و6 في العين و6 في الظفرة، فضلاً عن محطتين متحركتين، و17 جهاز مراقبة وجهاز استشعار لكل محطة، تسهم جميعها في إعداد ما يزيد على 69 تقرير يتم إعدادها ورفعها كل عام.

جهود

ويعتبر مشروع شبكة مراقبة الروائح المزعجة الذي أطلقته هيئة البيئة في أبوظبي، المشروع الإقليمي الأول من نوعه، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة وتعزيز جودة الهواء والصحة العامة، وتم تركيب الدفعة الأولى من الأجهزة الثابتة لمراقبة الروائح المزعة والتي يبلغ عددها 10 أجهزة، منها 7 في أبوظبي و3 بمدينة العين، فضلاً عن اعتماد محطتين متحركة لمراقبة الروائح المزعجة.

وتتيح الشبكة جمع بيانات الرصد آنياً وبشكل منتظم، كما يتتبع الروائح المزعجة المنبعثة من المرافق والأنشطة، حيث يقوم برصد 12 عنصراً منها ثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين والأمونيا والمركبات العضوية المتطايرة والفورمالديهايد والكلور وثاني أكسيد النيتروجين ومركبات الميثيل.

أول برج

واختارت الهيئة، جزيرة الحديريات لإقامة أول برج لتنقية الهواء في المنطقة، وهو مشروع طموح هدفه تعزيز جودة الهواء في الإمارة ويصوغ رؤية لمستقبل نظيف ومستدام، حيث يبلغ ارتفاع البرج المصنوع من الألمنيوم 7 أمتار، ويستخدم تقنية التأين الإيجابي الصديقة للبيئة لتنقية الهواء المحيط، ويقوم بتنقية 30 ألف متر مكعب من الهواء في الساعة، كما يستهلك 1170 وات فقط من الكهرباء.

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي، مشروعاً مبتكراً يربط جميع أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الرئيسية في إمارة أبوظبي إلكترونياً مع قاعدة بيانات لمراقبة الانبعاثات، كما تتيح أيضاً جمع بيانات الرصد آنياً.