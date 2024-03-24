كراهية بعض المصلين للإمام

(MENAFN
- Al-Bayan)
يقول السائل:
في مسجدنا إمام لايريد بعض المصلين الصلاة وراءه، لأنهم كارهون لبعض تصرفاته، ماهي وضعية هذا الإمام شرعاً؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المصلون، أو أكثرهم يكرهون الإمام لسبب شرعي، ككونه فاسقاً، أو مبتدعاً، أو جاهلاً، أو لا يحافظ على أحكام الصلاة، فإن صلاته غير مقبولة، ويحرم عليه أن يتقدم للإمامة، وهو يعلم أنهم له كارهون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقْ حتى يَرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وَهُمْ له كارهونَ)). رواه الترمذي.
قال الشراح: ((كارهون لأمر مذموم في الشرع، وإن كرهوا خلاف ذلك فلا كراهة)).
MENAFN24032024000110011019ID1108016013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.