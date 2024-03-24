كراهية بعض المصلين للإمام

يقول السائل:

في مسجدنا إمام لايريد بعض المصلين الصلاة وراءه، لأنهم كارهون لبعض تصرفاته، ماهي وضعية هذا الإمام شرعاً؟

الإجابة

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المصلون، أو أكثرهم يكرهون الإمام لسبب شرعي، ككونه فاسقاً، أو مبتدعاً، أو جاهلاً، أو لا يحافظ على أحكام الصلاة، فإن صلاته غير مقبولة، ويحرم عليه أن يتقدم للإمامة، وهو يعلم أنهم له كارهون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقْ حتى يَرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وَهُمْ له كارهونَ)). رواه الترمذي.

قال الشراح: ((كارهون لأمر مذموم في الشرع، وإن كرهوا خلاف ذلك فلا كراهة)).