إجراءات وقائية لتجنب جفاف البشرة والجلد في رمضان

أكدت أخصائية البشرة، ريمة الجنحاني، أن عدداً كبيراً من السيدات يشتكين من جفاف البشرة والجلد خلال شهر رمضان، نتيجة الامتناع عن تناول المياه والمشروبات لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تقشر الجلد وإصابته بالتشققات، وأنه يمكن اعتماد بعض الإجراءات الوقائية البسيطة التي تساعد في التغلب على هذه المشكلات. ولفتت الأخصائية ريمة، إلى أن أهم أسباب حدوث جفاف في الجلد والبشرة قلة شرب المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وزيادة التعرق أثناء الصيام، ما يؤدي إلى نقص السوائل الموجودة بالجسم، وينتج عن ذلك قلة إفراز المواد الطبيعية المرطبة للجلد، أو الإفراط في تناول المشروبات المدرة للبول في الفترة ما بين الإفطار والصيام، إضافة إلى الإسراف في تناول المخللات والحلويات عند الإفطار والسحور.

وأشارت الأخصائية ريمة، إلى أن أعراض جفاف البشرة تتمثل في خشونة البشرة، والحكة الشديدة، والتشققات في الشفاه وقشور في البشرة، ما يسبب التهابات جلدية ويجب الوقاية منها أو معالجتها في حالة وقوعها حتى لا يتفاقم الأمر، منوهة إلى ضرور عدم التعرض للشمس أو مكان مرتفع في درجة الحرارة لفترات طويلة خصوصاً أثناء الصيام.

نصائح

وأفادت الجنحاني، بأن طرق الوقاية من جفاف البشرة في رمضان تتمثل في تناول المياه بكثرة في الفترة بين الفطور والسحور بما لا يقل عن لترين من المياه، وتناول الفواكه التي تحتوى على نسب كبيرة من المياه، والموز بصفة خاصة، لاحتوائه على البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، وجميعها عناصر تحافظ على ترطيب البشرة، وتقلل من الشعور بالعطش أثناء الصيام، وكذلك الحرص على تناول الخيار عند وجبة السحور، للحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها، لاحتوائه على ((فيتامين أ)) المجدد لخلايا الجسم، إضافة إلى استخدام الكريمات المرطبة للبشرة خلال نهار رمضان، والحرص على دهن المناطق المكشوفة بكريم واقٍ من الشمس، واستخدام الصابون المرطب والملطف للجلد الخالي من المواد الكيميائية.

ونوهت بأن الكثيرين يفضلون زيادة التوابل في الأكل وهو ما أمر غير صحي خاصة في شهر رمضان، لذلك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من التوابل والبهارات وخصوصاً في وجبة الإفطار لأنها تزيد من احتياجات الجسم للماء، إضافة إلى أن استهلاك الملح يزيد من الشعور بالعطش، فينصح بتقليل الملح في السلطات والطهي.