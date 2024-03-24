عمرو صلاح: الأطعمة الصحية تجنب الرياضي الإصابات

شدد الدكتور عمرو صلاح الدين، أخصائي العلاج الطبيعي، على ضرورة اتباع الرياضي لنظام غذائي دقيق خلال شهر رمضان المبارك، مع تنظيم ساعات النوم، لتجنب العديد من الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة الصيام لساعات طويلة عن تناول الطعام والماء، مشيراً إلى أن أفضل ساعات التدريب تكون بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات.

نوعية

وأضاف: ((يحتاج الرياضي إلى تناول نوعية معينة من الأطعمة خلال أيام الشهر المبارك لتجنب الإصابات، ويجب أن تتضمن وجبة الإفطار بروتينات حيوانية في المقام الأول، وفي مقدمتها الدجاج، ثم اللحوم، والأسماك الغنية بالأوميغا 3 مثل السلمون والتونة والسردين، على أن يتم طهيها بالشواء أو البخار، للحفاظ على قيمتها الصحية، مع تناول كميات من السلطة الخضراء، ولا تقل فيها أنواع الخضروات عن 5 أصناف، مع الإكثار من تناول الماء)).

ونصح الدكتور عمرو صلاح، بتناول البطاطا المهروسة على وجبة الإفطار، وأوضح: ((البطاطا المهروسة أفضل كثيراً من الموز للرياضي، لأنها توفر 33% من احتياجنا اليومي من البوتاسيوم، وتحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 284 سعراً حرارياً، وتوفر 81% من احتياجنا اليومي ((فيتامين سي))، و64% من احتياجنا اليومي من فيتامين ((بي 6))، و64% من الكربوهيدرات، و8 جرامات من البروتين.

وعن قيام بعض الرياضيين بتحديد يوم أو يومين بتناول الطعام بحرية دون أي نظام غذائي، قال: ((هذا أمر مسموح به لكن بحدود، ثم يعود الرياضي إلى التزام النظام الغذائي المحدد، لأن تناول الأطعمة غير الصحية لفترة طويلة، وبكميات كبيرة، يكون لها تأثير كبير على سلامة وأداء الرياضي)).

ساعات نوم

وبالنسبة لإمكانية التدريب الرياضي قبل الإفطار، وساعات النوم، قال: ((من الممكن، ولكن لا ينصح به، لأن الرياضي يفقد الكثير من الماء، ما يؤدي إلى شد في العضلات، وبالتالي الإصابات، وكذلك قلة ساعات النوم، وهو أمر في غاية الصعوبة للرياضي في شهر رمضان المبارك، لأن التدريبات والمباريات تنتهي عند منتصف الليل تقريباً، ويحتاج الرياضي بعدها إلى ساعتين على الأقل، ما يؤثر على عمل الغدة الصنوبرية)).