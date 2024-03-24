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ترك الجماعة للمرض

3/24/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يقول السائل:

أنا مريض بسرطان الغدد اللمفاوية، وقد منّ الله تعالى علي بالشفاء، ولكن مناعتي أصبحت ضعيفة، بسبب العلاج الكيماوي ونصحني الأطباء بعدم الاحتكاك كثيراً مع الناس، فأصبحت لا أصلي بالمسجد، بل أصلي بالمنزل، فهل هذا جائز؟

كما يسأل السائل: ساقي تؤلمني عند التورك في الصلاة لأن عظامي أصبحت ضعيفة وعند السجود أشعر بدوخة، فأصلي جالساً، فهل تجوز الصلاة جالساً؟

الإجابة

الجواب وبالله التوفيق: الأصل أن الرجل يصلي في المسجد صلاة الجماعة إن كان قادراً عليها، فإن كان مريضاً فإنه يعذر لمرضه، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16، وقوله تعالى: (لَّیسَ عَلَى ٱلأَعمَىٰ حَرَج وَلَا عَلَى ٱلأَعرَجِ حَرَج وَلَا عَلَى ٱلمَرِیضِ حَرَج) الفتح / 17. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).

وأما بالنسبة للصلاة جالساً فيجوز في صلاة النافلة الجلوس متى تشاء، وأما في الفرض فيجب القيام لأنه ركن، وإن لم يستطع القيام جازت الصلاة جلوساً.

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