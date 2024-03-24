الثعابين الملتوية على الفخاريات رمز الخلود والشباب

الثعابين الملتوية على الفخاريات المكتشفة في موقع ساروق الحديد الأثري، ما المغزى يا ترى من هذه الرسومات؟.

قبل أن نشرح أو نضع نظرياتنا حولها، علينا أن نذكر أنها أيضاً مرسومة ومحفورة في معظم اللقى الأثرية وفي مختلف حضارات العالم. فما معنى الثعابين ولماذا كل هذا التقدير لها من العالم القديم؟.

رؤية

الثعبان معروف بأنه الكائن الحي الوحيد الذي يجدد جلده كل عام، وبالتالي الوحيد الذي يموت شاباً، فلا عجز يطال مظهره وصحته، فكانت رؤية الإنسان القديم له بأن جعله رمزاً للبقاء، بوصفه الكائن الوحيد الذي لا يتغير في هذه الحياة الفانية والسريعة، ورسمه نوع من أنواع التمني أو الدعاء للمزيد من الديمومة وإطالة عمر المادة المراد تخزينها لنراها الآن على الفخاريات، وعادة ما كان الإنسان القديم يخزن في هذا النوع من الفخاريات الأطعمة المجففة، مثل السمك، واللحوم، والمخمرات، وتمر النخيل، إلى آخره.

رمز الصحة

وكي لا ننسى، فإننا حتى الوقت الحاضر، نرسم الثعبان كشعار أو علامة الصيدليات والأدوية، بوصفه رمزاً إلى الصحة والخلود والشباب الدائم.

وأخيراً في اللغة العربية نطلق على الثعبان الذكر منه والأنثى معاً اسم الحية والمشتق اسمها في اللغة من الحي والحياة والحيوية والخلود.

عادة ما كان الإنسان القديم يخزن في هذا النوع من الفخاريات الأطعمة المجففة