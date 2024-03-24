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«معهد العلوم في الهند» يطّلع على عمل الأدلة الجنائية بشرطة دبي

3/24/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من موظفي وطلبة معهد العلوم والبحوث الصيدلانية في جمهورية الهند، حضر للتعرف إلى آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء، تحقيقاً للعدالة.

والتقى اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور نائبه لشؤون الإدارة، العميد مكي سليمان، والمُقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وفداً من موظفي وطلبة معهد العلوم والبحوث الصيدلانية في الهند، مُرحباً بهم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومتمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والخبرات العلمية القيمة التي يمتلكها خبراء الأدلة الجنائية في مختلف التخصصات العلمية.

واستمع وفد المعهد، إلى شرح حول آليات العمل في مختلف الإدارات العامة والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتخصصات العلمية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف التخصصات الفرعية في مجال العلوم الجنائية كالبيولوجيا الجنائية وعلم الوراثة الجنائية وغيرها.

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