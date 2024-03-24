«حمدان الذكية» وبلدية دبي تبحثان التعاون في التنمية المستدامة

استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من بلدية دبي، وكان في استقبال الوفد عدد من ممثلي الجامعة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون وتوسيع مجالاته، وبناء القدرات، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة في مجالات الابتكار والتطوير.

وبدأ الاجتماع بجلسة تمهيدية، استعرض فيها الجانبان مجالات التعاون المشتركة. وأكد أعضاء الوفد، أن زيارتهم تجسد التزام البلدية بتعزيز شراكات استراتيجية، تدفع عجلة الابتكار، وتشجع النمو ضمن القطاعات الرئيسة في دبي.

كما سلطت الزيارة، الضوء على تبادل المعارف، بما يسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في الإمارة.

وتلتزم جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجالات البحث العلمي، والتأكيد على أهمية التكامل بين المعارف الأكاديمية ومستجدات التقنية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف الجامعة، المتمثلة في إتاحة فرص التعليم والتدريب الكفيلة بإكساب أجيال المستقبل المهارات والخبرات اللازمة لدفع عجلة التطور والازدهار في الإمارة.

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